Rubelmentes román gázimport

A sokat hangoztatott viszonylagos energetikai függetlenség ellenére fűtési szezonban, valamint teljes kapacitású ipari termelés esetén Románia nem képes saját forrásból fedezni gázfogyasztását.

Az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) adatai szerint 2021-ben 3,8 milliárd köbméter volt az import, a teljes fogyasztás pedig 12 milliárd köbméter körül mozgott, vagyis belföldi fogyasztásának több mint egyharmadát importból kénytelen fedezni az ország.

A trend is roppant beszédes: 2015-ben még csak 1,7 százalék volt az import részesedése, egy évvel később 10,5 százalékra nőtt, 2019-ben pedig már 25,74 százaléknál járt. Ez csak részben vezethető vissza a kitermelés alatt álló készletek kimerülésére, a folyamat hátterében kormányzati intézkedések is állnak. Időközben ugyanis a gázkitermelés jövedelmezőségének kárára módosították az ágazat működésére vonatkozó jogszabályokat, és ez a beruházások rentabilitását is nagyban rontotta. Mindenekelőtt ezzel magyarázható, hogy az OMV Petrom évek óta folyamatosan csökkenti a felszínre hozott mennyiséget, illetve befagyasztotta a fekete-tengeri kitermelés beindítását. Így vált Románia energetikailag kiszolgáltatottá Oroszország felé.

Romániába jelenleg Ukrajnán és Bulgárián keresztül érkezik a kizárólag orosz eredetű importgáz. Ezeket más forrásokkal is ki lehetne váltani

– jelentette ki a Maszol.ro hírportálnak Nagy-Bege Zoltán. Az ANRE alelnökének érvelése szerint Görögországba az úgynevezett TAP-vezetéken keresztül azeri gáz érkezik, és ha a görög hálózatot összekötik a bolgárral – amit a nyár elejére ígérnek –, Romániába is eljuthatna az azeri gáz. A görög–bolgár interkonnektor megépülésével pedig az ország elméletileg cseppfolyósított gázhoz (LPG) is hozzájuthatna, miután a görögök rendelkeznek LPG-terminállal. A TAP-on keresztül Olaszország is kap azeri gázt, ami így akár Magyarországon át is eljuthatna Romániába.

A tényleges energetikai függetlenséget azonban a fekete-tengeri lelőhelyek kitermelése biztosíthatná, erre viszont még akkor is legalább négy-öt évet kell várni, ha a román parlament rohamtempóban elfogadja a kitermelést szabályozó offshore-törvény módosítását. Románia szárazföldi készleteit százmilliárd köbméterre, a tengerieket pedig kétszázmilliárd köbméterre becsülik. A remények szerint ezáltal Románia gázimportőrből -exportőré lép elő annak ellenére, hogy 2031-ig a belső fogyasztás ötven százalékkal nőhet, részben az ipar fejlődése miatt, de annak következtében is, hogy a lakossági fogyasztók száma várhatóan több mint egymillióval emelkedik.

Borítókép: Románia fűtési szezonban, valamint teljes kapacitású ipari termelés esetén nem képes saját forrásból fedezni gázfogyasztását (Fotó: Wikipedia)