Új összetevők kerülhetnek az élelmiszerekbe

A hazai élelmiszeriparban is rendkívüli helyzetet teremtett az orosz–ukrán háború, a fegyveres konfliktus hatására Európa-szerte nehézkessé vált egyes élelmiszeripari összetevők beszerzése, bizonyos alapanyagoknál pedig jelentős áremelkedéssel kell számolniuk a gyártóknak. A feldolgozók egy része a gyártás folyamatos fenntartása és a megszokott árukínálat biztosítása érdekében kénytelen az eredeti recepttúrában szereplő összetevők helyett más, alternatív alapanyagokat használni.

A zavartalan ellátás érdekében az Agrárminisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal egy új szabálygyűjteményt dolgozott ki, amely lehetővé teszi a gyártók számára, hogy ezt a lehető legkisebb adminisztráció és költség mellett tudják megtenni a vállalkozások.

Bognár Lajos országos főállatorvos napokban megjelentetett határozatának köszönhetően a helyettesítő összetevőket nem kötelesek feltüntetni a feldolgozók, így a termékeket akár az eredeti csomagolásban is piacra vihetik. Erre az intézkedésre azért volt szükség, mivel az előírt élelmiszer-jelölések használata rendkívüli terhet ró az élelmiszer-vállalkozókra. Az előre, nagy tömegben legyártott csomagolóanyagok cseréje ugyanis zavart okozhatna a megszokott ellátásban, emellett felesleges környezeti terheléssel is járna.

A főállatorvos a témában tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: az intézkedés célja, hogy a magyar lakosság a továbbiakban is hozzáférjen a megszokott, biztonságos, minőségi élelmiszer-kínálathoz.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy a rendhagyó helyzetben elengedhetetlen rugalmasabb szabályozás természetesen nem veszélyeztetheti az élelmiszer-biztonságot. Az új előírások biztosítják a vásárlók megfelelő tájékoztatását is, a helyettesítés menete szigorúan szabályozott és egyértelmű, nyilvános vásárlói tájékoztatáshoz kötött. A határozat szerint az érintett termékeknél a teljes felülcímkézés mellett lehetőség van a részleges átcímkézésre, vagy az egyértelmű eladóhelyi tájékoztatásra is. Utóbbi esetekben az előállítóknak vagy az első hazai forgalmazóknak a Nébihnél is be kell jelenteniük az érintett termékeiket, és a változtatásokról a saját honlapjukon is kötelesek részletesen tájékoztatni a fogyasztókat.

A jelölésre vonatkozó könnyítés ugyanakkor néhány termékkörben nem alkalmazható: ilyenek például a csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek. Emellett továbbra is kötelező az allergén összetevők feltüntetése minden termék csomagolásán.

– Az alapanyag-ellátási láncokban kialakult rendkívüli helyzetben olyan megoldást kellett keresnünk, amellyel a fogyasztók tájékoztatása nem szenved csorbát és emellett a gyártók is tudnak folyamatosan, a megszokott minőségben és mennyiségben élelmiszert biztosítani a hazai lakosság számára – húzta alá Bognár Lajos. Vörös Attila, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége ügyvezető igazgatója szerint a gyártók számára az elsődleges feladat, hogy figyeljenek az élelmiszerbiztonság fenntartására, és a termékek számos meghatározó paraméterére: így például az íz, az állag, az élvezeti érték és az eltarthatóság biztosítására.

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára jelezte, a járványidőszak is bizonyította, hogy a kormány a szakmai szervezetekkel együttműködve tudott hozni olyan hatékony intézkedéseket, amelyek a váratlan, előre nem látható problémák megoldását segítették.

A mostani kormány- és szaktárcadöntés is ebbe a sorba tartozik, a bejelentést számos szakmai konzultáció előzte meg, a piaci szereplők tapasztalatai segítették a végső döntést. – A jelenlegi intézkedésnél különösen fontos volt, hogy ne sérüljenek a vásárlók érdekei, ugyanakkor a vállalkozások terhei elviselhetők legyenek ebben a rendkívüli helyzetben. A legfontosabb közös cél az élelmiszerbiztonság fenntartása – mutatott rá a főtitkár.

Borítókép: a megváltozott receptúráról a fogyasztókat is tájékoztatni kell (Fotó: Havran Zoltán)