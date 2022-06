Hamarosan kezdődik az aratás

Korábban nem látott várakozás előzi meg az idei aratást a világ országaiban, az orosz–ukrán háború ­miatt Ukrajnában ragadt gabonakészletek miatt ugyanis félő, hogy élelmezési válság alakulhat ki egyes térségekben. Ugyanakkor míg számos országban egyre több termékből jelentkezett ­hiány a boltokban, hazánkban senkinek nem kell attól tartania, hogy nem jut elegendő élelmiszer a fogyasztók ellátására. Gabonafronton kifejezetten jól állunk, a legrosszabb terméseredmények esetén is bőven elegendő mennyiség terem az országban a hazai szükségletek kielégítésére.

Az elmúlt években átlagosan ötmillió tonna búzát takarítottak be a gazdálkodók, míg kukoricából 6,5 és nyolcmillió tonna között mozgott az átlagtermés. Hogy az idén mekkora mennyiség kerülhet a magtárakba, egyelőre korai lenne megmondani. Bár néhány helyen már megkezdték a gazdák a betakarítást, az aratás – az őszi árpa betakarításával – országos szinten csak a jövő héten kezdődik meg, míg az őszi búzára július elején kerül majd sor.

– A napokban Szarvas környékén már megkezdték a termelők az őszi árpa és az őszi búza betakarítását, az eredmények azonban nem túl biztatók. A térségben súlyos aszályproblémák jelentkeztek az idén, a téli és a tavaszi csapadék hiánya miatt alacsony hozamok várhatók – hívta fel lapunk figyelmét Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.A várható terméseredményekkel kapcsolatban egyelőre nagy a bizonytalanság, kiemelkedő hozamokat az idén biztosan nem fognak elérni a hazai szántóföldi növénytermesztők. Az aszály ugyanis nagyon megnehezítette ebben az évben a termelők dolgát, ráadásul az előttünk álló napokban várható forróság is tovább ronthatja a termésátlagokat. A legrosszabb helyzetben az alföldi gazdák vannak, ott komoly terméskiesés is elképzelhető, míg a Dunántúlon kedvezőbbek a kilátások.

A múlt év végén és a tavaszi időszakban jelentkező csapadékhiány azonban nem csak az őszi vetésű növényekre volt negatív hatással. Az aszályt a tavaszi vetésű napraforgó és kukorica is megsínylette. Bár az ország egyes területei közt jelentős eltérések mutatkoznak, a növények állapota több helyen elmarad az elvárt szinttől. Azt azonban Petőházi Tamás szerint egyelőre korai lenne megbecsülni, hogy ez milyen hatással lesz az országos terméseredményekre.