Változtat a receptúrákon a háború

Vörös Attila lapunknak azt mondta: az ágazatban működő vállalkozások nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a fogyasztókat lehetőség szerint változatlan minőségű termékekkel lássák el.

Az alapanyagok beszerzése ugyanakkor jelentős logisztikai és üzletviteli feladatot jelent. – Vannak vállalkozások, amelyek könnyebben meg tudják oldani ezt a feladatot, míg mások nem járnak sikerrel. Minden valószínűség szerint emelkedni fog azon gyártók száma, amelyeknek helyettesítő alapanyagot kell használniuk a jövőben – fogalmazott.

Vörös Attila szerint az ellátásban nem kell fennakadásokra számítani. Ahogyan a Covid-járvány idején is gyorsan alkalmazkodtak a gyártók az új helyzethez, úgy a háború okozta nehézségeken is túllendülnek majd. Azt azonban az ügyvezető igazgató is elismerte, hogy a helyzet nem éppen rózsás az ágazatban. Már a háború előtt komoly nehézségekkel kellett szembenézni, az energiaár-robbanás és az alapanyagok drágulása feladta a leckét a cégeknek. A háború kitörése csak fokozta a nehézségeket: felborultak azok a csatornák és rendszerek, amelyek korábban jól működtek.

Szerinte már a járvány alatt felborultak a korábban megszokott folyamatok a termelésben, és az akkor kialakult kényes egyensúlyt borította most fel újra a háború. Az árak alakulásáról megjegyezte: mindenki a saját bőrén tapasztalhatja a drágulást, szinte nincs olyan termék a boltokban, aminek ne emelkedett volna az ára az elmúlt hónapokban. És hogy meddig folytatódhat az élelmiszerek drágulása?

– A jelenlegi helyzetben nem lehet jóslatokba bocsátkozni, az azonban bizonyos, hogy a gyártók a termelési költségeik drasztikus emelkedését, különösen az elmúlt évek fokozott nehézségeit figyelembe véve, kénytelenek az áraikban érvényesíteni – mondta Vörös Attila.

