Visszafordíthatatlan bajjal járhat Ursula von der Leyen nemtörődömsége

A CER-nél azt állítják,

már többször is kérték az EB első emberét, hogy közösen találjanak megoldást a kialakult problémára, ám nem kaptak valódi választ és kézzelfogható intézkedéseket.

Sok cég most tárgyalja (újra) a 2023-as szerződés részleteit, ezért nem vártak tovább a nyílt levéllel, amely több javaslatot is felvet. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a vonatkilométerek nyolcvan százaléka villamosított vonalon zajlik. A szervezet úgy véli, a vasútnak közvetlenül részesülnie kell az Európai Unió által kivetett extraprofitadóból beérkező forrásból, de a pályahasználati díjak azonnali csökkentése, elengedése vagy a fizetési kötelezettség elhalasztása is szükséges. A CER szerint a vasutat be kell vonni az energiatakarékossági stratégiába, illetve növelni kell az országok szabadságát, hogy szabadon biztosíthassanak állami támogatást a nehéz helyzetbe kerülő vállalatoknak.

Korábban gyors állami segítséget kért az elszabadult vontatásienergia-árak miatt a hazai vasúti szakma is,

legyen az támogatás, kompenzáció, árfixálás, ársapka, bármi, csak minél előbb érkezzen.

A Hungrailnek több javaslata is volt a megoldásra, a Rail Cargo Hungaria egyebek mellett a szabad áramvásárlás fontosságára hívta fel a VG figyelmét. „A megemelkedett energiaköltségek miatt sokat veszített a versenyképességéből az amúgy környezeti szempontból leginkább fenntartható szállítási mód, a vasúti áruszállítás, ezért olyan javaslaton dolgozunk a Technológiai és Ipari Minisztériumban, amelynek eredményeként átlagosan körülbelül negyven százalékkal csökkenhet a vasúttársaságok pályahasználati díja, egész pontosan a hálózat-hozzáférési díj (HHD) felárát szeretnénk eltörölni” – írta a Vg-hez eljuttatott közleményében Vitézy Dávid, a tárca közlekedésért felelős államtitkára.