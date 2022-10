Érkezik a segítség a mezőgazdaságba

A miniszter szerint nagyon jó lenne, ha az ukrán háború vagy az aszály miatt pótlólagos uniós forrásokat biztosítana az Európai Bizottság a gazdálkodóknak, ilyen terv azonban egyelőre nem körvonalazódik.

Bár többletforrásokról még nem született döntés, azt azonban sikerült elérni – más tagállamok mellett Magyarország kérésére –, hogy 2022-ben emelt összegű előleget kapjanak a termelők. Nagy István szerint erre az aszály miatti terméskiesés, a műtrágya és más inputanyagok áremelkedése, a megváltozott kamatkörnyezet miatt fokozott szükség van.

Az idei év sajátos abban a tekintetben is, hogy ez az utolsó olyan kérelembenyújtási időszaka volt a gazdálkodóknak, ami a 2015-től induló agrártámogatási rendszer keretei között történt. Ez az utolsó év, amikor még külön zöldítési támogatás érkezik a gazdálkodókhoz, amikor jelenlegi formájában utoljára fizetik ki a kistermelők egyszerűsített átalánytámogatását. Jövő év tavaszán már két új támogatási forma is a közvetlen támogatások rendszerének rész lesz, amellyel számolnia kell a gazdálkodóknak – ilyen az agrárökológiai program vagy éppen az újraelosztó támogatás. Megváltozik több más fontos szabályozás is. A tárca minden fontos információt a termelők rendelkezésére bocsátott a felkészülés érdekében, s már készülnek a részletszabályok és készül az intézményrendszer is.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Mirkó István)