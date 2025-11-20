vb-selejtezőmagyar labdarúgó válogatottbrazil futballtörök fociválogatottkatari labdarúgás

Gyors gyógyír az óriási vb-selejtezős pofonra? · Magyarország nem követheti Katart

A 2026-os világbajnokság is álom maradt a magyar válogatott számára. Marco Rossi csapata mindössze két egygólos vereséget szenvedett el a selejtezősorozatban, de még a pótselejtezőig sem jutott el. Ellenben már tagja a vb-mezőnynek Katar, noha kapott 5-0-s pofont is a selejtezők során, a pótselejtezőre pedig több olyan válogatott is készülhet, amely hat góllal is veszített kvalifikációs meccset.

Koczó Dávid
2025. 11. 20. 5:19
Szalai Attila és Szoboszlai Dominik döbbenete, a magyar válogatott lemarad a 2026-os vb-ről, Katar ötgólos pofon ellenére is kijutott Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós
Negyvenkét ország részvétele már biztos a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon, a maradék hat helyért pedig jövő márciusban huszonkét ország vetélkedik az európai, illetve az interkontinentális pótselejtezőkön. Sajnos a magyar válogatott sem az örvendezők, sem a reménykedők táborához nem tartozik már, miután két győzelemmel, két döntetlennel és két egygólos vereséggel csupán a harmadik helyen zárt a csoportjában Portugália és Írország mögött. Sokkal nagyobb vereségeket szenvedett a mieinknél Katar vagy Haiti, mégis ott lesznek a vb-n, s a pótselejtezőt is elérte néhány olyan válogatott, amelynek egy-egy veresége szinte kivégzéssel ért fel.

Az Egyesült Arab Emirátusok az ázsiai vb-selejtezők második csoportkörében 5-0-ra nyert Katar ellen, a két csapat közül mégis utóbbi indulhat a 2026-os világbajnokságon
Az Egyesült Arab Emirátusok az ázsiai vb-selejtezők második csoportkörében 5-0-ra nyert Katar ellen, a két csapat közül mégis utóbbi indulhat a 2026-os világbajnokságon (Fotó: AFP/Karim Jaafar)

A különböző kontinenseken merőben eltérő a vb-selejtező rendszere, így nehéz a kvalifikáció alapján összehasonlítani, hogy a magyar válogatott jobb-e más térségek kijutóinál vagy pótselejtezőseinél. Számunkra az összeredmény, a pótselejtezőről való lemaradás jelentette a súlyos pofont, más válogatottaknak viszont egy-egy nagy vereség, amelyre gyógyírt jelent vagy jelenthet a vb-részvétel kiharcolása.

Katar első sikeres vb-kvalifikációja az 5-0-s vereség ellenére

A negyvenkét biztos vb-résztvevő ország közül a legsúlyosabb vereséget Katar szenvedte el a selejtezők alatt. Az arab ország 2022-ben rendezőként debütált a világbajnokságon, most először harcolta ki selejtezőn keresztül a részvételt.

Dicsőséges menetelésről túlzás lenne beszélni: Katar háromszor váltott szövetségi kapitányt a selejtezősorozat alatt. A négy kapitány közül a második, Tintín Márquez utolsó meccse az Egyesült Arab Emírségek otthonában elszenvedett 5-0-s zakó volt a kispadon.

Katar a második ázsiai csoportkörben idegenben öt meccsen egyetlen pontot szerzett, hazai pályán viszont nyert Irán és Üzbegisztán ellen is, utóbbi kettőnek ez volt az egyetlen veresége a sikeres vb-kvalifikáció során. Az októberi rájátszásban aztán Katar megkapta a hazai pálya előnyét, és immár a korábbi spanyol szövetségi kapitány, Julen Lopetegui irányításával 2-1-gyel visszavágott az Arab Emírségeknek. Azzal Katar kijutott a vb-re, míg a térségi rivális novemberben drámai körülmények között még az interkontinentális pótselejtezőről is lemaradt.

Haiti kétszer kapott ki, de akkor simán

Papíron Haiti szenvedte el a biztos vb-résztvevők közül a legsúlyosabb hazai vereséget, ám ezt a statisztikai adatot két tény is árnyalja. A CONCACAF-zóna első csoportkörének utolsó fordulóját már Haiti és Curacao is biztos továbbjutóként várta, így Curacao lényegében tét nélküli mérkőzésen nyert 5-1-re – Haiti pályaválasztásával, de nem Haitiben, az országban uralkodó állapotok miatt ugyanis a válogatott a hazai meccseit is külhonban, többször éppen Curacaón játszotta. Az 1-5 esetében egy másik Hollandiához tartozó karibi sziget, Aruba volt a helyszín.

Haiti később, a második csoportkörben 3-0-ra kapott ki Honduras vendégeként, mégis megelőzte az esélyesebbnek tartott Honduras, Costa Rica duót, és 1974 után másodszor részt vehet a világbajnokságon.

Az afrikai kijutók közül a debütálásra készülő Zöld-foki-szigetek szenvedte el a legnagyobb vereséget, Kamerunban 4-1-re kapott ki, míg Dél-Amerikában Brazília szenvedett szintén 4-1-es vereséget Argentína otthonában. Az európai egyenes ági kijutók még ekkora pofont sem kaptak, Németország és Portugália szenvedett egy-egy 2-0-s vereséget Szlovákia, illetve Írország vendégeként.

Hatgólos vereség? Sebaj, irány a pótselejtező!

Még nem biztos, hogy a negyvennyolc résztvevő közül Katar lesz az, amely a legsúlyosabb vereséggel jut el a világbajnokságra. A márciusi pótselejtezőre készülő csapatok közül ugyanis négy is a kvalifikáció során elszenvedett hatgólos kiütés ellenére reménykedhet még a részvételben.

Az egyik éppen Szlovákia, amelynek Németország 6-0-val vágott vissza a pozsonyi vereségért. A szlovákok mégis pótselejtezőt játszhatnak, sőt a magyar válogatott drámai búcsújának köszönhetően még a hazai pálya előnyét is élvezhetik. Utóbbi igaz Törökországra is, amely az első kalapból várja az európai pótselejtezők sorsolását, annak ellenére, hogy szeptemberben hazai pályán kapott ki 6-0-ra Spanyolországtól.

A törökök egyik lehetséges pótselejtező-elődöntős ellenfele Észak-Macedónia, amely a selejtezőcsoport utolsó fordulójában 7-1-es vereséggel szorult legyőzője, Wales mögé a harmadik helyre, de a Nemzetek Ligája-szereplésének köszönhetően kap még lehetőséget története első vb-kvalifikációjára.

Bolívia járt már világbajnokságon, legutóbb 1994-ben, s a márciusi interkontinentális pótselejtezőn annak ellenére megszakadhat a hosszú várakozása, hogy Argentínában 6-0-ra, Brazíliában 5-1-re, Ecuadorban pedig 4-0-ra kapott ki. Bolívia főként magaslaton fekvő hazai pályájában bízott a dél-amerikai selejtezősorozatban, s a válogatottnál vélhetően bíznak benne, hogy az interkontinentális pótselejtezőre a két mexikói helyszín közül Zapopanba sorsolják őket, amely 1000 méterrel magasabban fekszik, mint a másik, monterrey-i stadion.

 

