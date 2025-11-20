Gyors gyógyír az óriási vb-selejtezős pofonra? · Magyarország nem követheti Katart

Negyvenkét ország részvétele már biztos a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon, a maradék hat helyért pedig jövő márciusban huszonkét ország vetélkedik az európai, illetve az interkontinentális pótselejtezőkön. Sajnos a magyar válogatott sem az örvendezők, sem a reménykedők táborához nem tartozik már, miután két győzelemmel, két döntetlennel és két egygólos vereséggel csupán a harmadik helyen zárt a csoportjában Portugália és Írország mögött. Sokkal nagyobb vereségeket szenvedett a mieinknél Katar vagy Haiti, mégis ott lesznek a vb-n, s a pótselejtezőt is elérte néhány olyan válogatott, amelynek egy-egy veresége szinte kivégzéssel ért fel.

Az Egyesült Arab Emirátusok az ázsiai vb-selejtezők második csoportkörében 5-0-ra nyert Katar ellen, a két csapat közül mégis utóbbi indulhat a 2026-os világbajnokságon (Fotó: AFP/Karim Jaafar)

A különböző kontinenseken merőben eltérő a vb-selejtező rendszere, így nehéz a kvalifikáció alapján összehasonlítani, hogy a magyar válogatott jobb-e más térségek kijutóinál vagy pótselejtezőseinél. Számunkra az összeredmény, a pótselejtezőről való lemaradás jelentette a súlyos pofont, más válogatottaknak viszont egy-egy nagy vereség, amelyre gyógyírt jelent vagy jelenthet a vb-részvétel kiharcolása.

Katar első sikeres vb-kvalifikációja az 5-0-s vereség ellenére

A negyvenkét biztos vb-résztvevő ország közül a legsúlyosabb vereséget Katar szenvedte el a selejtezők alatt. Az arab ország 2022-ben rendezőként debütált a világbajnokságon, most először harcolta ki selejtezőn keresztül a részvételt.

Dicsőséges menetelésről túlzás lenne beszélni: Katar háromszor váltott szövetségi kapitányt a selejtezősorozat alatt. A négy kapitány közül a második, Tintín Márquez utolsó meccse az Egyesült Arab Emírségek otthonában elszenvedett 5-0-s zakó volt a kispadon.

Katar a második ázsiai csoportkörben idegenben öt meccsen egyetlen pontot szerzett, hazai pályán viszont nyert Irán és Üzbegisztán ellen is, utóbbi kettőnek ez volt az egyetlen veresége a sikeres vb-kvalifikáció során. Az októberi rájátszásban aztán Katar megkapta a hazai pálya előnyét, és immár a korábbi spanyol szövetségi kapitány, Julen Lopetegui irányításával 2-1-gyel visszavágott az Arab Emírségeknek. Azzal Katar kijutott a vb-re, míg a térségi rivális novemberben drámai körülmények között még az interkontinentális pótselejtezőről is lemaradt.