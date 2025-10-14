Magyar a vb-n – a fehérvári legenda által vezetett szigetlakók máris a spanyolokra vágynak

Megtörtént az a csoda, amire a selejtezők kezdetekor senki sem számított: Afrikából hatodikként – fennállása során először – a Zöld-foki-szigetek válogatottja biztosította részvételét a jövő évi labdarúgó-világbajnokságon. A félmilliós kicsiny ország világra szóló bravúrjában egy korábbi fehérvári legenda, Stopira is aktívan közreműködött, hiszen a 37 éves játékos csereként beállva is betalált, így alakult ki a 3-0-s végeredmény Szváziföld, vagy ahogy mostanában hívják, Eswatini válogatottja ellen. A szigetország elnöke nagyon készült a mindent eldöntő vb-selejtezőre, hiszen hétfőn helyi idő szerint 12-kor beszüntette a munkát, hogy mindenki a lelátón vagy a televízió, esetleg rádió előtt szurkoljon.

Stopira 2019-ben megkapta a magyar állampolgárságot (Fotó: Dömötör Csaba)

A vb-re készülő Stopira akár Marco Rossi csapatában is játszhatna?

A Fehérvár legendája, aki 2012 és 2023 között a csapat légiósa volt, az első magyar, aki kijutott a jövő évi vb-re, ugyanis Stopira 2019-ben letette a magyar állampolgársági esküt. A magyar válogatott összeállításakor ennek ellenére már nem jöhetett szóba, hiszen addigra már túl volt Afrika-kupa-szereplésen is a Zöld-foki-szigetek válogatottjával.