Nézőpont Intézet: A választók négyötöde örül a többgyermekes anyák adómentességének

Magyar a vb-n – a fehérvári legenda által vezetett szigetlakók máris a spanyolokra vágynak

Amiről sokan – például az eurószázmilliókat érő csatáraikkal a svédek – csak álmodoznak, az a piciny Zöld-foki-szigetek válogatottjának valóság: ott lesznek a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon, miután 3-0-ra verték Szváziföldet. Ebben pedig nagy szerepet játszott a 37 éves, most is betaláló Stopira, aki 2012 és 2023 között a Fehérvár légiósa volt. A félmilliós ország, amely a vb-k történetének egyik legkisebb résztvevője lesz, örömmámorban úszik

Molnár László
2025. 10. 14. 7:56
Stopira 37 évesen jutott fel a csúcsra, hiszen hazája válogatottjával kijutott a 2026-os világbajnokságra Fotó: AFP/Kenzo Tribouillard
Megtörtént az a csoda, amire a selejtezők kezdetekor senki sem számított: Afrikából hatodikként – fennállása során először – a Zöld-foki-szigetek válogatottja biztosította részvételét a jövő évi labdarúgó-világbajnokságon. A félmilliós kicsiny ország világra szóló bravúrjában egy korábbi fehérvári legenda, Stopira is aktívan közreműködött, hiszen a 37 éves játékos csereként beállva is betalált, így alakult ki a 3-0-s végeredmény Szváziföld, vagy ahogy mostanában hívják, Eswatini válogatottja ellen. A szigetország elnöke nagyon készült a mindent eldöntő vb-selejtezőre, hiszen hétfőn helyi idő szerint 12-kor beszüntette a munkát, hogy mindenki a lelátón vagy a televízió, esetleg rádió előtt szurkoljon.

Stopira 2019-ben megkapta a magyar állampolgárságot
Stopira 2019-ben megkapta a magyar állampolgárságot (Fotó: Dömötör Csaba)

A vb-re készülő Stopira akár Marco Rossi csapatában is játszhatna?

A Fehérvár legendája, aki 2012 és 2023 között a csapat légiósa volt, az első magyar, aki kijutott a jövő évi vb-re, ugyanis Stopira 2019-ben letette a magyar állampolgársági esküt. A magyar válogatott összeállításakor ennek ellenére már nem jöhetett szóba, hiszen addigra már túl volt Afrika-kupa-szereplésen is a Zöld-foki-szigetek válogatottjával.

Az első vb-részvétel kiharcolása a csoport utolsó fordulójában dőlt el: hibázni nem lehetett a papíron sokkal gyengébb szváziföldiek ellen, ugyanis a csoport igazi nagyágyúja, Kamerun ott lihegett a zöld-foki válogatott sarkában. Ha legyőzték volna hazai pályán Angolát, és Stopiráék nem nyertek volna, a Szelídíthetetlen Oroszlánok ünnepelnének most. Ám a Zöld-foki-szigetek nemzeti csapata az oroszlánokat is megszelídítette, hiszen 1-0-ra legyőzte őket korábban, míg most, a történelmi lehetőség kapujában sem estek össze, hanem simán 3-0-ra verték a szváziföldieket, és máris boldog résztvevői a 2026-os világbajnokságnak.

Stopira a 86. percben állt be a mérkőzésen Joao Paulo helyett, és a 91. minutumban végleg lezárt minden kérdést, amikor a szintén előtte tíz perccel a pályára lépő D. Duarte lecsorgó labdáját értékesítette. 

Stopira a Videoton színeiben összesen 265 meccset játszott, amelyeken 22 gólt lőtt, 37 sárga lapot és 2 pirosat kapott.

Zöld-foki-szigetek eredményei a vb-selejtezőkön

  • 10 meccsen 7 győzelem, 2 döntetlen és 1 vereség
  • 23 pont, 16-8-as gólkülönbség
  • a csoportban 1. helyen végzett és kijutott a 2026-os világbajnokságra
  • Angola otthon: 0-0
  • Szváziföld idegenben: 2-0
  • Kamerun idegenben: 1-4
  • Líbia otthon: 1-0
  • Mauritius otthon: 1-0
  • Angola idegenben: 2-1
  • Mauritius otthon: 2-0
  • Kamerun otthon: 1-0
  • Líbia idegenben: 3-3
  • Szváziföld otthon: 3-0

Zöld-foki-szigetek mámorban úszik, már vb-ellenfelet is választottak

A Zöld-foki-szigetek sikere ugyan meglepő, de azért nem a semmiből született. A félmilliós állam tavaly ötödik lett az Afrikai Nemzetek Kupáján, ami már utalt arra, hogy a csapat akár nagy meglepetésre is képes lehet. Aztán amikor hazai pályán 1-0-ra legyőzte Kamerunt, és az utolsó két fordulóra négy pont előnnyel fordult, már tudható volt, amennyiben minimum 4 pontot gyűjtenek Líbia és Szváziföld (Eswatini) ellen, akkor bebiztosítják a helyüket a 2026-os észak-amerikai tornán. Pont meglett a 4 pont...

Eddig mindössze egyszer szerepelt olyan afrikai ország világbajnokságon, ahol a portugál az anyanyelv (Angola 2006-ban), így nem meglepő tehát, hogy 

Portugáliában is nagy sikerként élték meg Stopiráék továbbjutását, és majdnem annyit írnak róla, mint a portugálok Magyarország elleni keddi meccséről.

Lopes ünnepel a szurkoló gyerekekkel a történelmi siker után
Lopes ünnepel a szurkoló gyerekekkel a történelmi siker után (Fotó: Instagram/pico_lopes)

Amint azt az Origo is megírta, a bravúr mögött tudatos építkezés áll. A szövetségi kapitány, Bubista és stábja évek óta a világban szétszórt zöld-foki közösségeket kutatja fel tehetségek után. Így találtak rá Lopesre, de mellettük több játékos érkezett Hollandiából, Portugáliából, Angliából. A keretben ott van például a Swansea City védője, Ricardo Santos, vagy a Blackburn középpályása, Sidnei Tavares, aki korábban a portugál utánpótlás-válogatottban szerepelt.

Stopira mellett van még egy magyar vonatkozása a zöld-foki sikernek, a Puskás Akadémia futballistája, Laros Duarte is pályára lépett a sorsdöntő hétfői selejtezőn.

A Marca élőben tudósított a meccsről, majd az azt követő mámoros ünneplésről is. Amikor a játékvezető lefújta a találkozót, a játékosok először vad ünneplésbe kezdtek, majd a lelátóhoz vonultak, hogy kezet rázzanak és fényképezkedjenek az ország lakóival. Az ünneplés akár napokig is eltarthat, ugyanakkor az elég hamar kiderült, hogy kit szeretnének ellenfélként történetük első világbajnokságán: 

Spanyolország ellen akarunk játszani a vb-n.


 

