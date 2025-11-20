Átalakul a külföldi ingatlanvásárlók helyzete Magyarországon

– Továbbra is jellemző, hogy legnagyobb számban a németek vásárolnak ingatlant Magyarországon a külföldiek közül. A nem magyarországi lakásvásárlók részaránya ötről 6,4 százalékra nőtt, viszont a külföldiek jelenléte országon, sőt egy adott városon belül sem egyenletes. Az Otthon start hatása pedig a 2026-os adatokban mutatkozik majd igazán – mondta el lapunk megkeresésére Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Népszerű a fiatalok körében az Otthon start, és az ingatlanvásárlók összetételére is kihat

A kínai befektetők a belső kerületeket kedvelik

Az eloszlásra jellemző, hogy a fővárosban volt és maradt a legmagasabb a külföldi vásárlók részaránya, a legutóbb lezárt teljes, 2024-es év egészét nézve nyolc százalék, míg korábban kilenc-tíz százalék volt ugyanez. Az eloszlási arány nem számít újdonságnak, az V., VI., VII., VIII. és IX. kerületben a lakások ötödét külföldiek vették meg, főleg befektetési célzattal. Viszont – hívta fel a figyelmet Balogh László – a jegybank az ingatlanok túlértékeltségét, pontosabban árait vizsgáló statisztikája a magyar adásvételeket nézi, a külföldieket nem számolja, ugyanakkor a befektetői preferenciák és az árak is elszakadhatnak a magyar fizetőképes kereslettől. Az árképzést pedig pont a rövid távú lakáskiadás, az Airbnb árnyalja, hiszen a belső kerületekben sokan pont ilyen célzattal vettek meg lakásokat a korábbi években.

Mivel Terézváros a budapesti kerületek közül elsőként tiltotta be ezt a tevékenységet, úgyszintén a 2026-os tranzakciós számok lesznek érdekesek, hiszen ebben az évben már gyakorlatilag nem éri meg lakást venni rövid távú kiadási célzattal.

Balogh László a befektetők, illetve budapesti külföldi vevők kapcsán kiemelte még a kínai vásárlókat, akik szintén a belső(bb) kerületeket kedvelik, kilencven százalékuk Budapesten vett lakást. Néha van, hogy a teljes berendezéssel együtt vásárolják meg, ha pedig az ingóságok és az ingatlan is megfelelő állapotú, azonnal ki is adják. A vietnámi vevők jóval kevesebben vannak, ők viszont 96 százalékban választották a magyar fővárost. Összevetésül a német vevők kevesebb mint tíz százaléka döntött csak Budapest mellett, utóbbiak elsődleges céllokációja a Balaton környéke és nem is elsősorban nyaraló vagy befektetői célzattal.