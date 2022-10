Jövőre jön az igazi európai energiaválság

A kormányok ezért sorra vezetnek be intézkedéseket, hogy enyhítsék a fogyasztókra nehezedő nyomást.

Több más uniós tagállam után a héten Lengyelországban jelentették be, hogy maximálják az elektromos áram árát: december 1-jétől a jövő év végéig a kisvállalkozásoknak és olyan intézményeknek, mint például a kórházak és iskolák, megawattóránként legföljebb 785, a háztartásoknak pedig 693 zlotyt kell fizetniük. (Egy zloty 88,63 forint.)

Varsó azt már korábban közölte, hogy évi kétezer kilowattórás fogyasztásig befagyasztja a lakossági áramárakat, és ennél magasabb limitet szabnak meg a nagycsaládok, illetve a fogyatékkal élők számára.

Ez egy olyan vihar, amely mindannyiunkat érint, de minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy támogassuk a vállalatokat és a lengyeleket

– mondta Mateusz Morawiecki kormányfő.

Míg az európai országok egy része a drága cseppfolyósított gáz (LNG) mellett teszi le a voksát, addig a lengyel háztartások összegyűjtik saját szemetüket, és azt tervezik elégetni télen.

Mások közvetlenül a szénbányáktól szerzik be a szenet, amely még mindig az egyik legfontosabb energiahordozó a fűtésben, de az árak olyan gyorsan emelkednek, hogy a lakosság 60 százaléka energiaszegénységbe süllyedhet a télen.

A lakossági és ipari fogyasztók támogatása máshol is napirenden van. Szlovéniában a korábbi negyvenmillió euróról 86 millió euróra emelték a támogatások összegét, amelyből a vállalatok energiaköltségeik 50 százalékát fedezhetik.

Romániában árplafont vezettek be a tűzifára, amelyhez 34 ezer forintnak megfelelő áron juthat hozzá a lakosság, az iskolák, szociális és kulturális intézmények, valamint az önkormányzatok. A bukaresti kormány az Európai Bizottság jóváhagyásával 2030-ig másfél milliárd euróval támogatja azokat a nagy energiaigényű ipari fogyasztókat is, amelyeknek a működését a magas energiaárak mellett az üvegházhatású gázok kibocsátására kivetett klímaadó is veszélyezteti.

Az egekbe szökő energiaárak ellensúlyozására ideiglenes árplafont tervez az áram- és gázszámlákra a dán kormány is, Németországban pedig gigantikus, 200 milliárd eurós energia-mentőcsomagot fogadtak el, ami Európa-szerte kiverte a biztosítékot – írja a Vg.hu.