Kiszélesedhet a sztrájk a franciáknál

Hauts-de-France, Ile-de-France és Centre-Val-de-Loire régiókban a legnagyobb a fejetlenség, ahol kilométeres sorok állnak a benzinkutaknál, de akad olyan is, akinek órákat kell autóznia, hogy találjon egy olyan állomást, ahol lehet még üzemanyagot kapni. A káosz nem csak a civil sofőröket érinti, hiszen a gazdaság számára kritikus fontosságú áruszállítás is veszélybe került, a fuvarosok üzemanyag nélkül nem tudnak szállítani, így a boltok polcaira sem kerülhetnek fel az árucikkek. De a járművezető-oktatók is arra panaszkodnak, hogy a sztrájk miatt kialakult üzemanyaghiány ellehetetleníti a munkájukat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Europress/AFP)