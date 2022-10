Extraprofitadót vezetnek be az európai országok

Eltérő megoldások, de a cél ugyanaz

Belgium, Finnország, Németország, Írország, Hollandia, Szlovákia hivatalosan is bejelentette, illetve lépéseket is tett a különadók bevezetésére. Ezzel szemben a francia parlamentben leszavazták az erre irányuló törekvéseket. Hazánk mellett Görögország, Olaszország, Románia, Spanyolország és az Egyesült Királyság már be is vezette az ágazati különadókat. Csehországban és Lengyelországban eddig csak nyilvánosságra hoztak ezzel kapcsolatos tervezeteket, amelyek megvalósítása még nem eldöntött. Spanyolországban már a másodkörös extraprofitadó bevezetését tervezik, mivel az Európában elsőként bevezetett, a sok kivételnek köszönhetően csak igen szűk körre vonatkozott. Szeptember elsejei hatállyal a román kormányzat kiterjesztette a – Spanyolországhoz hasonlóan már 2021-ben bevezetett – különadók időtartamát és az adókötelesek körét. Ezentúl nemcsak az energiatermelőkre, hanem a beszállítókra és terjesztőkre is vonatkozik a különadó. Nyolcvanszázalékos illeték sújtja az eladási ár átlagot meghaladó részét. Az Egyesült Királyságban az ideiglenes megszorítás tizenkét hónapig tart majd, és 25 százalékos többletadó terhet ró az olyan brit nagyvállalatokra, mint például a Shell, illetve a BP. Az előbbi vállalat nyeresége idén megduplázódott, utóbbié pedig megháromszorozódott. Emellett az oroszországi befektetések szankciók miatti elakadása veszteségeket is okozott, az árplafont alkalmazó országokból való ideiglenes kivonulás mellett. A brit kormány egy éven belül ötmilliárd fontos beszedett pénzmennyiséggel számol. Magyarországon idén július elsején mutatták be a különadókat, amelyeket 2022-ben és 2023-ban kell befizetni, az idei és a tavalyi pénzügyi év eredményei nyomán.