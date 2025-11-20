Kevin Sabet: A drogpolitikában a magyar zéró tolerancia példaértékű

A drogpolitika csodagyerekeként is emlegetett Kevin Sabet az egyetlen olyan szakember, aki a republikánus és a demokrata kormányzatok idején is szolgált a Fehér Ház drogpolitikai tanácsadójaként. Doktori fokozatát az Oxfordi Egyetemen szerezte, és jelenleg a Foundation for Drug Policy Solutions elnöke. Legújabb könyve, a One Nation Under the Influence, az Egyesült Államokban kialakult függőségi válságot és a legalizálás nem várt negatív következményeit elemzi, míg korábbi díjnyertes művéből (Smokescreen: What the Marijuana Industry Doesn’t Want You to Know) dokumentumfilm is készült. Sabet, aki a Yale Egyetem vendégkutatójaként rendszeresen publikál drogpolitikai kérdésekről a Newsweek hasábjain is, az MCC budapesti konferenciáján a globális kábítószerjárvány kihívásairól és a hatékony, emberközpontú drogpolitika lehetőségeiről tartott előadást. A szakértő figyelmeztetett, hogy a marihuána és egyéb tudatmódosító szerek legalizálása világszerte hozzájárul a fiatalok körében terjedő függőség megugrásához. Kevin Sabet, az MCC globális kábítószerjárvány témakörében megrendezett budapesti konferenciáján adott interjút lapunknak.

Dr. Kevin Sabet drogszakértő, a Yale Egyetem vendégkutatója lapunknak nyilatkozik az MCC globális kábítószerjárvány témakörében megrendezett budapesti konferenciáján, november 18-án (Fotó: MCC)

– Ön ellenzi a drogok legalizálását, mert – mint mondta – az egy új iparágat hoz létre, amely a dohány-, a gyógyszer- és az alkoholiparra emlékeztet, és amelyet a Wall Street és a Szilícium-völgy irányít. Ön szerint nem az a legnagyobb kérdés, hogy a legalizálás helyes-e avagy sem, hanem hogy a közegészségügyet a vállalati érdekszféra a dohányzás száz évvel ezelőtti megjelenése óta nem látott mértékben hajtja uralma alá. Kifejtené ezt bővebben?

– Éppen egy globális vita zajlik a legalizálásról, de attól tartok, hogy lényegében pont a függőséget legalizáljuk. Sőt, nemcsak a függőséget, hanem a profitorientált függőséget, ahol az emberek a legális piacon mások nyomorúságából keresik a pénzt, ami – gyakorlatilag – bűncselekménynek számít. Nem akarjuk az embereket erre ösztökélni, hisz a legalizálás pont arra buzdítja az iparágat, hogy olyan terméket áruljon, amelyről köztudott, hogy rendkívül káros az egyénre és a társadalomra nézve.

Tudja, a dohányt évezredek óta használják, de csak akkor kezdett embereket ölni, amikor feltaláltuk a modern cigarettát, és ezt az iparág találta fel. A mai marihuánaipar ugyanezt teszi.

A marihuánát régóta használják, de az a fajta marihuána, amit most árulnak, már nem az a marihuána, amit sokan tán ismernek. Genetikailag nemesítették és módosították, hogy növeljék a hatása hosszát és erejét, és ezért okoz ilyen sok problémát. Nem hiszem, hogy ez egy olyan iparág, amit bátorítani és legalizálni kéne.