Továbbra is a magyarok fizetik a legkevesebbet az energiáért

Bár a dollárbaloldal és a propagandamédiája azt akarja elhitetni a magyarokkal, hogy mi élünk a legborzalmasabb országban, ezt a baloldali hazugságot is cáfolják a számok és a tények.

2022 novemberében továbbra is a magyarok fizették a legkevesebbet a gázért és a villamosenergiáért.

Eközben Berlinben 27, Londonban pedig 25 százalékkal emelkedett a földgáz ára, de már az októberi ár sem volt alacsony.

Novemberben a berlini gázár tízszerese volt a magyarnak, a bécsi a tizenkétszerese.

A villamosenergia ára is változott az európai nagyvárosokban, Londonban 12, Párizsban 11, Prágában pedig 10 százalékkal emelkedett az előző hónaphoz képest, igaz, több északi államban viszont csökkent valamelyest.

A károgó propagandamédia mindig azzal érvel, hogy bezzeg Nyugaton a fizetések is sokkal magasabbak, így tulajdonképpen ott az energia még olcsóbb is, mint idehaza.

Ahogyan a dollárbaloldalnak, úgy nekik sincsen igazuk: vásárlóerő-paritáson számolva is az egyik legjobb helyzetben vannak a magyar fogyasztók.

Könnyű belátni, Prágában nem keresnek nyolcszor, Berlinben tízszer, Bécsben pedig tizenkétszer többet, mint Magyarországon.

Márpedig a gázárak a cseheknél nyolcszor, a németeknél tízszer, az osztrákoknál pedig tizenkétszer magasabbak, mint Magyarországon.

Az Energie-Control Austria és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) megbízásából készült nemzetközi ár-összehasonító vizsgálat novemberben is több európai fővárosban regisztrált energiaár-növekedést, miközben a magyar lakossági végfogyasztói árak továbbra is a legalacsonyabbak szerte Európában.

A lakossági fogyasztók által fizetendő villamos energia ára Londonban 12, Párizsban 11, Prágában pedig 10 százalékkal emelkedett az előző hónaphoz képest. A földgáz lakossági ára októberhez képest Berlinben 27, Londonban pedig 25 százalékkal emelkedett egy hónap alatt.

A magyar fogyasztók villamosenergia-költségei novemberben sem emelkedtek.

A magyar háztartások novemberben a rezsivédett árkategóriába tartozó átlagfogyasztás (2 523 kWh/év) esetén a második legolcsóbb árat (9,06 eurocent/kWh) fizették a villamos energiáért.

Azok a háztartások, amelyek húsz százalékkal többet fogyasztanak a megadott éves átlagfogyasztásnál, 10,44 eurocent/kWh áron juthattak villamos energiához, ami szintén a második legolcsóbb ár európai összehasonlításban.

Az alábbi grafikonok az európai fővárosok végfogyasztói áramárait mutatják meg.

Miközben Magyarországon egy kWh áram 9,06 eurocent, addig Berlinben 64,19 eurocentbe kerül, az olaszoknál 63,88 eurocent, az osztrákoknál 54,37 vagy éppen a cseheknél 53,38 eurocent egyetlen kWh áram – írja a Bennfentes.net

De még a bolgároknál vagy a románoknál is közel kétszer annyiba kerül a villamos energia, mint idehaza, a szlovákoknál és a lengyeleknél pedig több mint kétszer akkora az ár, mint Magyarországon.

A rezsicsökkentett áron vásárolható földgáz novemberben is Magyarországon volt a legolcsóbb, átlagfogyasztás (63 645 MJ) esetén 2,49 eurocentbe került egy kWh-nyi gáz.

Az átlagot húsz százalékkal meghaladó fogyasztás esetén a magyar háztartások 5,06 eurocent/kWh áron jutottak földgázhoz, amely európai összehasonlításban a második legkedvezőbb ár.

A román gázár két és félszerese a magyarnak, a bolgár négyszerese, a cseh a nyolcszorosa, a berlini a tízszerese, míg a bécsi gázár a tizenkétszerese a magyarországinak.

Gyakori, és téves kritika, hogy Nyugaton a fizetések, vagyis a vásárlóerő is sokkal magasabb, így tulajdonképpen a hazai olcsó energia még drágább is, mint tőlünk nyugatra, merthogy ők a magasabb fizetésükből sokkal többet is tudnak vásárolni.

A statisztikai adatok alapján az energiaárak vásárlóerő-paritáson számolva is alacsonynak számítanak Magyarországon. Az alábbi grafikonok azt mutatják meg, egyes országok árkörnyezetében mennyire drága az áram. Az ábrákból jól kivehető, hogy vásárlóerő-paritáson számolva olyan jóléti államokkal alkotunk egy ligát, mint Svájc vagy éppen Norvégia, Luxemburg vagy Finnország – írják.

Vásárlóerő-paritással számolva pedig a legjobb a magyar gázár, gyakorlatilag még a vásárlóerővel súlyozva is csak kevesebb mint harmadannyiba kerül a földgáz itthon, mint az EU-átlag.

