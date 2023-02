Jókor érkezett a segítség a vállalati hitelpiacra

– Tényleg kis híján befagyott 2023 elejére a hazai vállalati hitelpiac?

– A háború és szankciók sújtotta gazdasági környezet soha nem látott kihívásokat okozott a gazdaság szereplőinek is. Közel voltunk a hitelpiac befagyásához, ugyanis a megromlott szankciós környezetben, a piaci hitelkamatok megugrásával tavaly ősz végén behúzta a kéziféket a hazai vállalati hitelpiac, és decemberben pedig már egészen leült a bankoknál a céges finanszírozás. Habár az év végi időszak hitelezés szempontjából mindig lassabb, ugyanakkor a számok olyan negatív trendről árulkodtak, ami beavatkozásért kiáltott. A vállalati hitelpiacról a legutóbbi adataink tavaly novemberről állnak rendelkezésre, azokon már látszott a visszaesés. Emellett folyamatosan kapcsolatban állunk termelő vállalatokkal is, amelyek hasonló tapasztalatokról számoltak be. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 13 százalékra beállított alapkamata és az 18 százalékos overnight ráta túlságosan drága piaci konstrukciókat eredményezett a kereskedelmi bankoknál, miközben egyre több vállalkozásnál már a folyamatos napi működés került veszélybe. A programon keresztül az Exim Magyarország a magyar vállalatokat többféle konstrukcióval kívánja segíteni, legyen szó forgóeszköz-finanszírozásról vagy hosszabb távú beruházásokról és energiahatékonysági célú fejlesztésekről, egyben erősítve növekedési és exportpotenciáljukat is.

– A kormánynak tehát gyorsan kellett cselekednie?

– A kormány mindenki előtt ismert célja, hogy elkerülje a recessziót, megvédje a családokat és a teljes foglalkoztatottságot, amihez stabil és versenyképes vállalatok kellenek. A kabinet így szükségesnek ítélte a beavatkozást. Nagy Márton javaslatára a Baross Gábor hitelprogram erre válaszul, a kormányzat eddigi gazdaságpolitikájával összhangban lett kialakítva a Gazdaságfejlesztési Minisztérium vezetésével. A még tavaly ősszel elindított újabb Széchenyi-kártya-program főként a mikro- és kisvállalkozásoknak szól, de néhány középvállalkozásnak is segíthet. Az Eximnek fontos feladata, hogy anticiklikus működéssel segítse a magyar vállalatokat üzleti terveik megvalósításában, azaz amikor a gazdaság lassul, akkor növelje az aktivitását. Az Exim szeretné erőteljesebben kivenni a részét a magyar vállalkozásokat célzó gazdaságélénkítési programokból, és a szigorúan vett exportfinanszírozáson túl is támogatást nyújtani a magyar vállalatoknak üzleti terveik megvalósításához. Így a Baross Gábor újraiparosítási program nemcsak a kisvállalkozásokat, de a közepes és nagyvállalatokat is célozza. Az energiaárak, az alapanyagárak és az infláció is az egekbe szöktek, így a közepes és a nagyvállalatok is egyre nehezebb helyzetbe kerültek, ezért fontos, hogy széles körben elérhető, gyors és kézzelfogható segítséget nyújtsunk változatos felhasználásra.