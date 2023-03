Brutális hatékonyságú rendszert küld rá az adócsalókra a NAV

Az interjúban az államtitkár további, nagy jelentőségű fejlesztésekről is szót ejtett. Beszélt például arról, hogy kérdőívé alakítják a magánszemélyek adóbevallásait. A nyomtatványok kialakítása így már nem az adójogszabályok, hanem az adófizetők logikáját követi majd. De szóba került az is, hogy a jövőben a NAV akár sms-ben is tájékoztatná a munkavállalókat munkaadójuk minden intézkedéséről.

A rendszer a feketefoglalkoztatás ellen hatna, azonnal kiderülne ugyanis, ha a foglalkoztató csalni akar, és kijelenti alkalmazottját.

Vágujhelyi Ferenc részletesen értékelte a feketegazdaság visszaszorulásának folyamatát, beszámolt arról, hogy mennyi pénzt kell idén beszednie a hivatalnak és arról is, hogy miben látja az NAV feladatát, társadalmi küldetését a mostani, háborútól és világgazdasági nehézségektől terhelt helyzetben.

Az interjú teljes szövege itt olvasható: https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2023/03/elkepeszto-fejlesztesekbe-kezd-az-adohivatal

Borítókép: Vágujhelyi Ferenc államtitkár, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke (Fotó: Havran Zoltán)