Az is meg tudja nézni az adóbevallását interneten, aki most regisztrál

Március 15-től KAÜ-azonosítóval már megnézhető a saját adóbevallási tervezet. Ezt azok is el tudják majd érni, akik most regisztrálnak az ügyfélkapun. KAÜ-azonosítót igényelni lehet bármelyik okmányirodában, kormányablakban, és előzetes időpontfoglalással a főbb NAV-ügyfélszolgálatoknál is elérhető.