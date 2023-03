Év végén jöhetnek az első pályázatok

A minisztérium tájkoztatása szerint a vidékfejlesztési támogatások esetében megmarad a lehetőség valamennyi, jelenleg is alkalmazott intézkedés fenntartására. Ennek megfelelően továbbra is lesznek beruházási, együttműködési, valamint terület- és állatlétszám-alapú támogatások, ahogyan a hazai élelmiszeripar fejlesztése is fontos célterülete az új programnak.