Még nem tudni, mit terveznek a hatósági árakkal

A kabinet 2021 őszén vezetett be átmenetileg árstopot egyes alapvető élelmiszerek esetén, majd később arról is döntött, hogy kibővíti ezt az intézkedést: az árkorlátozás már a tyúktojásra és az étkezési burgonyára is vonatkozik, miközben a korábban megjelölt hét termékre változatlanul érvényes.