Üresen áll az új lakások harmada Észak-Macedóniában

Először a koronavírus-járvány, majd az orosz–ukrán háború és az infláció tolta fel az ingatlanok árát Észak-Macedóniában. Ennek ellenére a macedónok jelentős része szerint a lakásvásárlás az egyik legjobb befektetés.

Így gondolja ezt a szkopjei Zlatko családja is, aki ugyan a főváros szélén lakik, most mégis lakást vesz a központ közelében. A negyvenéves férfi szerint többszörösen is jó befektetés a lakásvásárlás. Véleménye szerint az ingatlan megmarad a gyerekeinek, annak értéke talán nem veszik el, míg a készpénztartalékait az infláció könnyen felemésztheti.

„Amennyiben valaki rendelkezik némi készpénzzel, akkor azt érdemes lakásvásárlásra fordítani. Ez a tulajdon további pénzt hoz a házhoz, mert a lakást ki lehet adni, s így megtérülhet a befektetés” – mondja Zlatko.

A helyzet egyesek szerint részben azért is bonyolult és érthetetlen, mert úgy nő a lakások ára, hogy közben csökken az ország lakossága, s az elkészült ingatlanok harmada üresen áll.

Ezt bizonyítják a legutóbbi népszámlálás adatai is. A 2021-ben közzétett információk azt mutatják, hogy az államban 839 174 lakás van, ebből 531 987-ben élnek, a maradék 307 187 üresen áll. Ebből hatvanezer Szkopjéban van. Eközben az összeírás arra is rávilágított, hogy az elmúlt húsz évben 20,2 százalékkal nőtt a lakások száma országos szinten. Ez a trend pedig folytatódik, az Állami Statisztikai Intézet szerint csak 2021-ben 5959 lakást építettek Észak-Macedóniában.

Szerbiában is hasonló a helyzet, mint déli szomszédjánál. Ott is az tapasztalható, hogy a lakások gomba módra szaporodnak, azokat szinte azonnal eladják, de mégis üresen állnak.

A V4NA által megkeresett ingatlanközvetítő kérdésünkre azt mondta, ennek az az oka, hogy az emberek befektetésként tekintenek a lakásvásárlásra. Megveszik a lakásokat, majd pár év múltán, amikor még magasabbra szökik azok ára, az érintetlen új építésű lakásokat továbbadják. Így pár év alatt több ezer eurót keresnek úgy, hogy hozzá sem nyúlnak az épülethez. Kérdésünkre, hogy miért nem adják ki bérbe addig, amíg nem válnak meg a lakástól, azt mondta a szakértő, hogy nem akarnak a kiadással bíbelődni, és kevesebb is a kockázat, nem lakják le az ingatlant.

Visszatérve Észak-Macedóniába, ott a lakásárak tavaly nőttek meg jelentősen. A nemzeti bank adatai szerint 2022 utolsó negyedévében több mint 20 százalékkal drágultak. Ez azonban nem hatott az újdonság erejével, csak folytatódott a trend, amely már jó ideje tart. 2021 utolsó negyedévében például már két számjegyű volt az áremelkedés, míg előtte átlagosan 2 és 6 százaléknyi növekedés volt tapasztalható. Az elmúlt évtizedben 2017-ben voltak legalacsonyabban a lakásárak, azóta folyamatos az emelkedés.

Nikola Velkovski, a gazdasági kamara illetékese szerint egyáltalán nem meglepő, hogy így megugrottak az árak, azonban szerinte egyáltalán nem tükrözi a realitásokat az, amennyit egy-egy ingatlanért elkérnek.

„A jelenlegi árak egyáltalán nem az alapanyagok vagy a munkaerő drágulását tükrözik. Persze gond van a munkaerő minőségével is, a jó embereket meg kell fizetni, de akkor is messze van az attól, amennyivel a kész lakások árát növelték” – hangsúlyozta Velkovski.

Borítókép: A több mint 300 ezer üresen álló lakásból 60 ezer Szkopjében található (Fotó: AFP)