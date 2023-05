Tízmillió eurós finanszírozást kap a Nanushka

A Nanushka egy mára globálisan is elismert, nemzetközi divatház, amelyet Sándor Szandra alapított 2006-ban Budapesten. Baldaszti Péter 2016-ban csatlakozott a Nanushkához társtulajdonosként és vezérigazgatóként, a GB & Partners által lebonyolított első befektetésekor. Közösen 5 év alatt 1 millió euróról 50 millió euró értékűre növelte a vállalatot. A Nanushka úttörő szerepet vállalt az új luxus területén, férfiruházattal, szemüveggel és kiegészítőkkel bővítette kategória kínálatát, több mint 400-ra növelte globális kereskedőinek számát, és önálló márkaüzletet nyitott New Yorkban, Londonban, Chengduban és Sanghajban is a budapesti bázisa mellett. Irodát működtet Budapesten, Londonban és New Yorkban.

A Vanguards holdingot Baldaszti Péter (a Nanushka társalapítója) és a GB & Partners hívta életre 2022-ben. A társaság növekvő divatipari vállalkozások támogatását tűzte ki céljául, míg a SIG-i Capital az európai középvállalatok alternatív hitelfinanszírozásának szakértője. A GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt., átfogó tőkemegoldások nyújtására specializálódott, innovatív induló és növekedési szakaszban lévő vállalatok számára.