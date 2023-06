Meghátrált a brüsszeli bürokrácia, támogatást kapnak a magyar gazdák + videó

Az uniós tagállamok mezőgazdaságért felelős minisztereinek tanácskozása keretében adott nyilatkozatában Nagy István elmondta: a támogatás elérése nagy küzdelem volt, hiszen nemzeti hatáskörben kellett az érintett tagállamoknak fellépniük, hogy Brüsszel érzékelje az ukrajnai gabona kockázatainak jelentőségét.

– Az öt uniós tagállam, Magyarország Bulgária, Lengyelország, Románia és Szlovákia egységesen fellépett, így meghátrálásra tudtuk késztetni a brüsszeli bürokráciát. Hajlandók voltak foglalkozni érdemben is azzal, hogy közös európai megoldást kell keresni a gazdák védelme érdekében és a belső piacok védelme érdekében – mondta el az agrárminiszter.

Kiemelte: a bizottsággal folytatott tárgyalások eredményeként a magyar gazdák 15,93 millió eurót kapnak, hogy a raktározási költségeiket és az eladatlan készleteik miatt elszenvedett káraikat mérsékelni tudják.

Nagy István ugyanakkor hozzátette, hogy az összeg magában nem túl nagy, tulajdonképpen szimbolikus gesztus, de olyan eredmény, amit a jövőben is értékelni kell.

– A hétfői döntés egyértelmű visszaigazolása annak, hogy megérte az öt határ menti tagállamnak kiállnia az érdekeiért. Hiszen ha csak jelképesen is, de a bizottság elismerte, hogy a határ menti tagállamok gazdálkodóira súlyos pluszteher járul, amelyeket muszáj enyhíteni – hangoztatta.

Az agrárminiszter azt is elmondta, hogy kedden folytatódik a tanácsülés, ahol újra napirenden lesz az Ukrajnával folytatott mezőgazdasági kereskedelem kérdésköre. Ezért az ülés előtt személyesen is egyeztet az öt agrárminiszter, hogy továbbra is közös cselekvési tervvel tudjanak föllépni, és megvédeni országaik termelőit.