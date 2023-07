Megerősítette hazánk adósbesorolását a Standard and Poor's

Megerősítette Magyarország BBB-besorolását és változatlanul stabil kilátás mellett továbbra is befektetésre ajánlja hazánkat a Standard&Poor’s. Két hete a Fitch Ratings is hasonló megerősítő döntést hozott, a háborús válság ellenére továbbra is befektetésre ajánlott kategóriában tartva hazánkat. Mindez azt mutatja, hogy a hitelminősítők változatlanul bíznak a magyar gazdaságban és értékelik a kormány egyensúlyi mutatókat javító intézkedéseit is. A péntek késő este kiadott értékelésében a Standard&Poor’s kiemelte: a fegyelmezett költségvetési és monetáris politikának köszönhetően az infláció csökkenő tendenciát mutat és év végére egy számjegyűre mérséklődik, a folyó fizetési mérleg jelentősen javult. Mint írják: számos tényező erősíti a gazdaságot – reagált a hitelminősítő döntésére a Pénzügyminisztérium.

A nemzetközi szervezet megjegyezte, hogy többek között változatlanul erős a munkaerőpiac, amelyre a veszélyes nemzetközi környezet ellenére a magas foglalkoztatottság jellemző, miközben a munkanélküliség még mindig négy százalék alatt van. Emellett a mezőgazdaság teljesítménye önmagában egyszázalékos gazdasági növekedést eredményezhet a tavalyi történelmi aszály után, így a magyar gazdaság idén elkerülheti a recessziót – rögzíti a dokumentum.

A jelentős külföldi beruházások már idén érdemben bővítik az exportkapacitásokat, így az S&P szerint idén az export már négy százalékkal bővülhet. A szakértők kiemelik a kormány elkötelezettségét a költségvetési hiány csökkentését illetően: úgy vélik, hogy a kihívások ellenére idén sikerül négy százalék alatt tartani a deficitet, és a következő két évben az államadósság is folyamatosan csökken majd.