Tényleg olyan rettenetesen drága a Sziget? Most kiderül!

Háromnapos bérletet a Sziget Fesztiválra 280 euróért – avagy 112 ezer forintért – vásárolhatunk, ha mennénk. Összehasonlításképp a Világgazdaság utánanézett, hogy a régiós országokban hogyan alakulnak az árak a jelentősebb fesztiválokon, annak apropóján, hogy csaknem 33 százalékkal drágultak a Sziget-bérletek egy év alatt, míg a napijegyeknél 10–26 százalék közötti áremelkedés érzékelhető tavalyhoz képest.

Romániában, egy, a Szigethez hasonló nagy fesztivál az Electric Castle, azonban itt már csak a 2024-es árak elérhetők.

A jövő évi super early bird jegyek már el is keltek, de ötnapos bérletet – 200 helyett – 89 és 95 euróért még lehet venni.

Itt idén fellépett többek között a The Chemical Brothers, Iggy Pop, George Ezra, a Pendulum, a Young Lean és a Nothing But Thieves.