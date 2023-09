Cél a növekedési pálya elérése

A Századvég elemzése kiemelte, hogy a következő időszakban számos tényező befolyásolhatja a hazai teljesítményt. Ha a külpiacokat nézzük, akkor az eurózóna és a főbb kereskedelmi partnereink gazdasága növekedhet, ami támogatja a magyar export tartósan magas bővülését. A belső kereslet azonban jelenleg nem sok jót mutat magáról, a háztartások fogyasztási kiadása visszaesett az év első felében, ami a reálkeresetek csökkenésével indokolható. A Századvég várakozása szerint a fogyasztás az év végéhez közeledve emelkedhet ismét, azonban éves összevetésben így is 1,5 százalékkal lehet alacsonyabb, mint 2022-ben. Az elemzés kitért arra is, hogy a hazai magas kamatkörnyezet, a megemelkedett termelési költségek miatti korábbi profitveszteségek, valamint a meg nem érkező uniós források is fékezték a beruházásokat. Ez is hozzájárult a terület első féléves visszaeséséhez.

Az irányadó kamat idei csökkenése ugyan segítheti a vállalati hitelezést, azonban a kamatok továbbra is magasak. Mindent egybevetve, a magyar gazdaság jövőre állhat újra növekedési pályára.