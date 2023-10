A kormány folytatja az adócsökkentést és adóegyszerűsítést

– A szabályok finomításában Magyarország a régió legaktívabb országaként vett részt, amelynek eredményeként sikerült elérnünk, hogy a Magyarországon keletkezett jövedelem csak hazánkban adózzon, a beruházások kedvezményben részesülhessenek, és a hazánkban megfizetett adók széles körét figyelembe vegye a rendelkezés. A tervezet szerinti szabályok – az irányelv adta keretek között – a lehető legnagyobb mértékben támogatják a magyar vállalkozások versenyképességét – írták a közleményben.

A Pénzügyminisztérium szerint a kormány tartja magát ahhoz a 2010-ben lefektetett alapelvhez, miszerint az adókat nem emelni kell, hanem beszedni. Ezért Magyarország megőrzi Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadóját, a családi adókedvezményt, az első házasok kedvezményét, a négygyermekesek, a harminc év alatti anyák és a 25 éven aluliak adómentességét. Az általános adóeljárási szabályok tovább egyszerűsödnek, valamint csökkennek az adózók bürokratikus terhei is. A kormány tovább folytatja a gazdaságfehérítést is, amelyben hazánk 2010 óta éllovassá vált az Európai Unióban a bizottság jelentése szerint is. A törvényjavaslat az Országgyűlés honlapján kedd estétől lesz elérhető.