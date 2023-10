Ezermilliárdokat hoz az országnak a versenyelőnyünk

A kormány célja, hogy a magyar adórendszer továbbra is ösztönözze a befektetéseket és a fejlesztéseket. Ezt Varga Mihály többször is megerősítette az elmúlt hetekben. A pénzügyminiszter ennek kapcsán hívta fel a figyelmet arra, hogy e cél mentén alakítják ki a globális minimumadó hazai részletszabályait. Erről a tárcavezető a nemzetközi vállalatok vezetőivel is egyeztetett. Fontos, hogy a beruházások kedvezményben részesülhessenek, a Magyarországon megfizetett adók széles körét vegye figyelembe a szabályozás, és a hazánkban keletkező jövedelmek kizárólag itt adózzanak.

A kormány nem véletlenül kívánja megvédeni a magyar adórendszer versenyképességét. Ezen a téren jelentősen javultak hazánk pozíciói az elmúlt esztendőkben. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tavalyi felmérése szerint a nemzetközi adó-versenyképességi rangsorban hazánk a tizenharmadik helyet foglalja el a tagállamok körében.

Olyan országokat előzünk meg, mint Ausztria, Szlovénia vagy az Egyesült Államok. Ez nemcsak papíron mutat jól, hanem a gyakorlatban is. Hazánknak kiemelkedő a tőkevonzó képessége, ami ezermilliárdokat jelent a nagyvállalati fejlesztések terén.

Az adórendszer versenyképességének erősítéséért számos jelentős intézkedést vezetett be a kormány a 2010 óta eltelt időszakban. Így például 2010–2014 között megvalósultak a legjelentősebb szerkezeti átalakítások, melynek részeként a munkavállalásra ösztönző, családtámogató adórendszer jött létre. A feketegazdaság visszaszorításáért hozott lépések nyomán javult az adóbeszedés hatékonysága, míg a munkát és jövedelmeket terhelő elvonások mértéke jelentősen csökkent, valamint, olyan elemek épültek ki a rendszeren belül, melyek elősegítik a gazdasági növekedést.