Jövőre is rendkívül kedvező kamattal érhető el a Széchenyi-kártya

Jövőre a gazdasági növekedés helyreállítása érdekében a Széchenyi-kártya-program termékei továbbra is változatlan, rendkívül kedvező feltételek mellett lesznek elérhetők a kis- és közepes vállalkozásoknak. Ez azt jelenti, hogy a kormány döntése értelmében jövőre is a 2023-ban érvényes

feltételek és termékstruktúra marad érvényben Azaz a Széchenyi-kártya-program 2024-ben is a futamidő végéig fix, ötszázalékos nettó ügyfélkamat mellett biztosít forrást a hazai kis- és közepes cégeknek – ismertette a Gazdaságfejlesztési Minisztérium.

A kormány határozata szerint mintegy 1400 milliárd forintnyi kötelezettségvállalásra nyílik lehetőség, az alábbi termékstruktúrában:

1. Széchenyi-kártya folyószámlahitel és ezen belül Széchenyi turisztikai hitel

2. Széchenyi likviditási hitel

3. Széchenyi beruházási hitel és ennek részét képező Agrár Széchenyi beruházási hitel

4. Széchenyi lízing

5. Széchenyi mikrohitel

6. Széchenyi-kártya-klasszik (újonnan nem igényelhető)

7. Agrár Széchenyi-kártya konstrukciók

Nagy Márton kiemelte, hogy a hazai kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottak döntő részét, azaz több millió család megélhetését biztosítják. Ezért a kormány elkötelezett a szektor versenyképességének fokozása és a szektor megerősítése mellett. Hangsúlyozta, hogy 2023 az infláció letörésének az éve, 2024 pedig a gazdasági növekedés helyreállításáé. Ebben jut jelentős szerephez a Széchenyi-kártya-program is, hiszen a Baross Gábor újraiparosítási hitelprogrammal és a kamatstoppal együttesen 2023-ban mintegy 1,5 százalékos GDP-növelő hatással rendelkezik. Hozzátette: a vállalkozásoknak kettős transzformációt kell végrehajtaniuk, azaz zölddé és digitalizálttá kell válniuk amellett, hogy tovább növelik hatékonyságukat és termelékenységüket.