Korszakváltás előtt a MÁV és a Volán

– A napokban formálódik hivatalos kormányelőterjesztéssé az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) és a MÁV–Volán csoport által kidolgozott tíz évet felölelő vasútfejlesztési koncepció – mondta a tárca államtitkára a Magyar Vasút 2023 című konferencián csütörtökön Budapesten. Nagy Bálint a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület eseményén közölte: a koncepció célja, hogy újragondolják a magyar mobilitási rendszert, és abban főszerepet adjanak a kötöttpályás közlekedésnek.

A kötöttpályás közlekedés megújításához elsősorban kiszámíthatóságra van szükség a pénzügyekben. Ehhez új alapokra kell helyezni a MÁV–Volán csoport finanszírozását, és abban ki kell alakítani egy új, piaci finanszírozási lábat is.

– Erre azért van szükség, mert olyan nagyságrendű a magyar vasút fejlesztésének forrásigénye, amely még az uniós források megérkezése esetén is túlmutat a nemzeti költségvetés lehetőségein. Ezért külső forrásokat, alternatív finanszírozási lehetőségeket kell beazonosítani és bevonzani – magyarázta az államtitkár a távirati iroda tudósítása szerint. Nagy Bálint ugyanakkor jelezte: „a régi rendszerbe nem öntünk új pénzt”. Ez azt jelenti, hogy a MÁV–Volán csoportnak egyebek mellett a szervezeti felépítésében, hatékonyságában, irányításában és mindennapi működésében is gyökeresen meg kell újulnia ahhoz, hogy alkalmas legyen a fejlesztési források fogadására és felhasználására.

Az államtitkár szerint a MÁV–Volán csoport átalakításával olyan céget akarnak létrehozni, amely gazdasági és társadalmi értelemben is képes mozgásban tartani Magyarországot. A vasútfejlesztési koncepció kiterjed az árufuvarozás mellett arra is, hogyan tud csatlakozni az ország a Közép-Európában kiépülő nagysebességű hálózathoz. Ezen felül azt is tartalmazza, hogyan teszik 21. századivá a magyar vasúttársaság járműparkját.

Utóbbi azért is szükséges, mert a magyar kötöttpályás infrastruktúra és a gördülőállomány nagy része „mára elérte a nyugdíjkorhatárát”.

Ezt a folyamatot olyan előre nem látható külső körülmények súlyosbították, mint a világjárvány, az ukrajnai háború, energiaválság és a történelmi mértékű iparági infláció, valamint az uniós pénzek hiánya.

– Magyarországon a vasút életét tekintve a nehézségek jelentős része külső okokra vezethető vissza vagy a múltból örökölt. Ebből azonban ki kell metszeni Palkovics László miniszterségét, mert ekkor újították fel a székesfehérvári és az esztergomi vasútvonalakat és szerezték be a FLIRT és a KISS motorvonatokat – mondta Nagy Bálint.