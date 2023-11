Brüsszel nem kímélné a családvédelmet

Ahogy korábban, úgy most is rendkívül fontos, húsba vágó kérdésekről szól a kormány nemzeti konzultációja. Megírtuk, hogy Brüsszel eltörölné a rezsivédelmet, miként a kamatstopot is. Mindezt úgy is értékelhetjük, hogy ismét támadás alá kerültek azok az intézkedések, melyek érdemi segítséget nyújtanak a családoknak. Az Orbán-kormány uniós összevetésben is jelentős összegeket fordít erre a területre. A családpolitika az elmúlt években is kiemelt szerepet kapott, ez így lesz 2024-ben is. A konzultáció, valamint a jövő évi európai parlamenti választások fényében érdemes felidézni a januártól életbe lépő költségvetés idevágó célkitűzéseit.

A kormány a következő esztendőben is fent kívánja tartani a rezsitámogatási rendszert. Az energiaválság nem ért véget, ráadásul a brüsszeli elhibázott szankciós politika következményeként egész Európában jelentősen megemelkedtek az energiaárak. A 2013 óta fenntartott rezsivédelemnek köszönhetően a magyar családok fizetik a legolcsóbb energiaárakat az Európai Unión belül.

A már megszavazott 2024-es költségvetésnek is része marad a mintegy 1400 milliárd forintos rezsivédelmi alap, melynek a fedezete az extraprofitadókból és egyéb bevételekből származik.

Ennek segítségével az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is védelmet nyújthat az állam a magyar családoknak és vállalkozásoknak a világpiaci energiaárak emelkedésével szemben. Sőt az alapból biztosított továbbá a központi költségvetési szervek és az önkormányzatok kompenzációja, az egyházi és civil intézményfenntartók, valamint az állami tulajdonú társaságok rezsitámogatása is. Brüsszel az extraprofitadót is eltörölné. Ez döntően azokat a szektorokat, nagyvállalatokat terheli, amelyeknél a piaci folyamatok hatására jelentős extraprofit keletkezett.