„Bejelentés: háromszázmilliárd forint uniós forrás érkezett Magyarországra” – írta közösségi oldalára feltöltött bejegyzésében Varga Mihály. A pénzügyminiszter jelezte: Magyarország módosított helyreállítási tervét december 8-án elfogadták az uniós pénzügyminiszterek, így elhárult az akadály a hazánknak járó források folyósítása elől. A RePowerEU forrásaiból 779,5 millió eurót, azaz közel háromsázmilliárd forintot utaltak hazánknak a mai napon.

A tárcavezető nemrégiben arról is beszélt, hogy a helyreállítási terv az 5,8 milliárd eurós vissza nem térítendő támogatáson felül hivatalosan is kiegészült egy 3,9 milliárd eurós hitelrésszel, valamint egy 0,7 milliárd eurós, szintén vissza nem térítendő kerettel a REPowerEU tervből. Emlékeztetett, a REPowerEU támogatáson felül a magyar kormány a hitelrészből is döntően olyan beruházásokhoz, fejlesztésekhez fog hozzájárulni, amelyek a zöldátállást segítik. A pénzügyminiszter kiemelte, hogy Magyarország mindig is fontosnak tartotta a zöldátállást. A teljes program 67,1 százaléka ezért ezt a területet célozza.

Varga Mihály december 8-án a döntést követően reményét fejezte ki, hogy hamarosan felszabadulnak a kohéziós és a helyreállítási források is, hiszen Magyarország minden feltételt teljesített, így minél előbb hozzájuthat azokhoz az összegekhez, amelyek járnak neki.

Lapunk korábban írt arról is, hogy az Európai Bizottság az orosz–ukrán háború okozta nemzetközi energiaválságra reagálva terjesztette elő a REPowerEU projektet. A tagállamok helyreállítási és ellenálló képességi terveiket ezzel egészítik ki, amelyek új vagy kibővített intézkedéseket, beruházásokat tartalmaznak főként az energiamegtakarítás elérése, az energiaellátás diverzifikálása, a megújulók térnyerésének felpörgetése érdekében. Hazánk még az augusztus végi határidőre nyújtotta be az önálló energetikai fejezetre szóló javaslatát. A több mint 2300 milliárd forint összértékű fejlesztések elsősorban a villamosenergia-hálózat korszerűsítését, az ipar zöldítését, a geotermikus energia szélesebb körű hasznosítását, a zöldgazdaságban foglalkoztatható szakemberek képzését és az energiahatékonyság javítását célozzák – közölte akkor az Energiaügyi Minisztérium.