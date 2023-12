Csődbe viheti az X-et Elon Musk csökönyössége?

Az X (korábban Twitter) közösségi platformnak jelenleg nagy kihívásokkal kell szembenéznie, és sokan úgy vélik, ez egyedül Elon Musk hibája. A hirdetők rohamos távozása miatt a cég pénzügyi helyzete egyre ingatagabb lábakon áll, ugyanis egyelőre nincs stratégia a hirdetésekből befolyó bevételek helyettesítésére. Amennyiben ez így marad, az X könnyen becsődölhet – írja a Világgazdaság.

Elon Musk több mint egy éve tette rá kezét a Twitter közösségi platformra, amit azóta már át is nevezett X-szé, eddigi irányítása alatt pedig több megkérdőjelezhető döntést is hozott, amelyek nem feltétlenül a cég javát szolgálták. Egyik legutóbbi interjújában már durván odaszólt azoknak a hirdetőknek, akik azért távoztak a platformról, mert szerintük Musk antiszemitizmusra buzdító bejegyzéseket tett közzé. A botrány továbbra is dagad, a hirdetők távoznak, az X-nek pedig fogynak a bevételi forrásai, ezek alapján jogosan merülhet fel: csődbe fog menni az X? – teszi fel a kérdést a BBC.

Áprilisban Musk még azt nyilatkozta egy interjúban: ha a Disney kényelmesnek érzi, hogy gyerekfilmeket hirdessenek (a Twitteren), és az Apple is úgy érzi, hogy itt akarja hirdetni az iPhone-t, akkor ez annak a jele, hogy a Twitter egy jó hely a hirdetésre. Pár hónappal később viszont már arról beszélünk, hogy Musk ezeket a hirdetőket küldi el melegebb éghajlatra, mert távoznak az állítólagos antiszemita bejegyzések miatt.

Musk már a cég átvételekor tervezte a hirdetők lecserélését az előfizetéses modellel, amellyel egyben csökkenteni is kívánta az automatikusan létrehozott és botok által működtetett felhasználói fiókokat.