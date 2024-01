Aláírták hazánk legjelentősebb beruházásának előszerződését + videó

Aláírták a kínai BYD jövőbeli szegedi üzemének helyszínt biztosító telek adásvételi előszerződését – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a magyar gazdaságtörténet egyik legfontosabb beruházásáról van szó, ugyanis a világ legnagyobb elektromosautó-gyártó vállalata érkezik hazánkba, amely immár a Tesla számainál is jobb adatokat tud produkálni. A BYD az első európai üzemét hozza Magyarországra, ahol már ez lesz az ötödik autógyár. A szektor kiegyensúlyozottságát mutatja, hogy a három német prémium márka mellett a második nagy keleti járműgyártó telepszik le itt.

– A beruházás több milliárd eurós, s ezres nagyságrendben teremt új munkahelyeket. A magyar kormány természetesen pénzügyi támogatást biztosít ehhez, ennek mértékét azt követően véglegesítik, ha lezárult az egyeztetés az Európai Bizottsággal – közölte. Szijjártó Péter jelezte: ez a beruházás évtizedes távlatban biztosítja azt, hogy a magyar gazdaság hosszú távú és fenntartható növekedési pályán maradjon. Ennek a gyárépítésnek a hatása hasonló lesz az Audi győri, a Mercedes kecskeméti, a BMW debreceni vagy éppen a Suzuki esztergomi fejlesztésének eredményeihez. – Egy egész város kap új lendületet, ami pedig jó Szegednek, az jó a szegedieknek – fogalmazott a miniszter. Emlékeztetett, hogy a brüsszeli politikai döntések nyomán a következő évtized Európában a zöld energiáról, az autóipar elektromos átállásáról szól, amely nagyban mérsékeli a károsanyag-kibocsátást, így elősegítve a környezet védelmét.

(Fotó: AFP)

– Mi Magyarországon a zöld energia és a zöld ipar mellett állunk, nem ideológiai, hanem gyakorlati alapon. Nálunk a környezet védelme és a versenyképesség fejlesztése kéz a kézben járnak egymással – jelentette ki. Szerinte minden túlzás nélkül mondhatjuk el, hogy a széles körű összefogásnak köszönhetően Magyarország a zöld elektromos autóipari átállás világbajnokai közé tartozik. A BYD magyarországi gyárépítése ennek a pozíciónak a megerősítését jelenti.

Szijjártó Péter elárulta, hogy a beruházásért rendkívül éles verseny folyt, amelynek a megnyerése nem lett volna lehetséges a kormány és Szeged összefogása nélkül, ahogyan a gyors megvalósítás sem lesz lehetséges szoros együttműködés és közös munka nélkül.

– Természetesen nem tudtuk volna megnyerni a beruházási versenyt akkor sem, ha az elmúlt tizennégy esztendőben nem hajtottuk volna végre következetesen, minden nyomásgyakorlás és eltérítési kísérlet dacára a keleti nyitás politikáját – hangsúlyozta. Ennek eredményeképpen mára hazánk vált a kínai cégek első számú beruházási célpontjává Közép-Európában. Ezt bizonyítja az is, hogy az utóbbi négy évben kétszer is a kelet-ázsiai országból érkezett a legtöbb beruházás Magyarországra.