Árulás: Amerika mégsem annyira megbízható gázbeszállító + videó

– Úgy tűnik, Amerika mégsem annyira megbízható gázbeszállító – hívta fel a figyelmet a fejleményekre a közösségi oldalán Hortay Olivér. A Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője a részletekről is beszélt. Emlékeztetett: lassan két éve hallgatjuk a szankciópárti politikusoktól, hogy Európának sürgősen le kell válnia az orosz gázról, mert Oroszország megbízhatatlan partner. Az uniós tagállamok egy része ennek megfelelően el is vágta korábbi orosz kereskedelmi kapcsolatait és a drágább, illetve környezetszennyezőbb amerikai LNG (cseppfolyósított földgáz) felé fordult. Ebből az Egyesült Államok már most is sokat profitált, hiszen a tavalyi év végére – Katart és Ausztráliát megelőzve – a világ legnagyobb exportőrévé vált, de a java még csak ezután következne.

Az európai igények tudniillik nagyok, így az Egyesült Államoknak új kapacitásokat kell kiépítenie. Ez idő és költségigényes. Az amerikai vállalatok – hogy elkerüljék a kockázatokat – kihasználták az európaiak kiszolgáltatottságát és olyan hosszú távú szerződéseket kötöttek velük, amelyek tartósan biztosítják, hogy az új beruházásokkal megtermelt gáznak évek múlva is legyen piaca. Ezt ráadásul óriási volumenben tették: a Financial Times gyűjtése szerint 2030-ra Amerika gázpiaci befolyása az Európai Unióban – már a meglévő szerződésállomány alapján is – nagyobb lesz, mint amekkora Oroszországnak valaha volt. Csakhogy egy új intézkedés miatt az egész modell veszélybe került.