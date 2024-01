Télen is folyik a munka a BMW építkezésén

Aki a 33-as úton Debrecen Kismacs nevű városrésze után letér a BMW gyártelep felé, tapasztalhatja, hogy az építkezés télen is zavartalanul folyik. A most még néptelen, de teljesen kiépített parkolón áthaladva már a teljesen kész előcsarnok forgóajtajáig érhet el. A vállalat máris több száz munkavállalót foglalkoztat, legnagyobb részük azon dolgozik, hogy az építkezés a tervezett ütemben folyjék. A többiek betanulási gyakorlaton vannak a BMW Group németországi gyáraiban. A legtöbb, a termeléshez kapcsolódó munkakörben dolgozó munkavállalónak ugyanis egy évig tart a németországi betanulási időszaka. Az adminisztratív területek dolgozóinak elegendő erre egy-két hónap. Ők a debreceni gyár munkaerő-gazdálkodási, jogi, minőség-ellenőrzési, pénzügyi területein dolgoznak majd. A külföldi tanulás előtt a vállalat épülő gyárát is tanulmányozhatják, már meg is történtek az idei első úgynevezett on boarding ismertetők. Az első ilyen rendezvényen 140 munkatársuk vett részt, akik felkeresték a gyár képzési központját is. Itt megismerkedhettek a 2025-ben gyártandó iX modellel. Korábbi BMW autókkal pedig azok köthetnek tartós barátságot, akik részt vesznek a gyár céges autóbérlési programjában. Az új évben ugyanis megteremtették a lehetőséget, hogy a munkatársak kedvezményesen bérelhessenek céges autót. Az első munkatárs már át is vette bérelt autóját.

A BMW gyár mellett pedig egy újabb nagy beruházás munkálatai is zöld jelzést kaptak. Mind ismeretes, a németek kérésére a közvetlen közelben települ ide a kínai Eve Power vállalat, amely új generációs, hengeres akkumulátorcellákat gyárt majd 2026-tól itt, a debreceni északnyugati gazdasági övezetben. A beruházás során létrejövő carbon nano tube (azaz szén nanohenger) technológiával dolgozó gyár egy elektróda- és egy összeszerelő üzemből, egy formázóból és egy úgynevezett szortírozó raktárból áll. A mélyalapozás első ütemében a munkálatok során 300 ezer köbméter földet emelnek ki, amelynek mintegy ötödrésze humusz. Utóbbinak egy részét helyben hasznosítják, hiszen a gyártelepen is jelentős nagyságú zöldterület lesz. A helyben fel nem használt humuszos termőréteg után – amelyet értékesíteni is lehet – a beruházónak a talajvédelmi hatóság által meghatározott talajvédelmi járulékot kell fizetnie.