Újabb szja-bevallási időszak jön, újabb szabályoknak kell megfelelni

Akik maguk készítik szja-bevallásukat, azoknak a 23SZJA személyijövedelemadó-bevallást támogató webes kitöltő program több újdonsággal is szolgál. A legegyszerűbben a NAV eSZJA-oldalán elérhető szolgáltatással az elkészített bevallások elektronikusan beküldhetők. A NAV-felület akkor is alkalmas a bevallás elkészítésére, ha valaki nem az ügyfélkapun keresztül nyújtja be bevallását – jelezte a NAV.

Az újdonságok közül kiemelték, hogy a kedvezmények adózóspecifikusan jelennek meg, például a 25 év alattiak kedvezménye csak a 25 évnél fiatalabb adózók számára látható.