Gyorsan célba érnek a milliárdok

Fontos döntés volt, hogy az idén is felkarolja az állam a Széchenyi-kártya-programot, amely a futamidő végéig fix, ötszázalékos nettó ügyfélkamat mellett biztosít forrást a hazai kis- és közepes cégeknek.

A felvehető összegek emelkedtek, így például a Széchenyi beruházási és agrár Széchenyi beruházási hitelek esetében az elérhető segítség maximális összege egymilliárd forintról 1,4 milliárdra nőtt. A Széchenyi mikrohitel termék esetében pedig a maximálisan felvehető összeg ötvenmillióról százmillió forintra emelkedett.

A kormány mindezek mellett olyan kezdeményezéseket is útnak indított, mint például az e-járműprogram. Február ötödikétől kérhető vissza nem térítendő állami hozzájárulás tisztán elektromos személygépkocsi, teherautó vagy kisbusz beszerzéséhez. A harmincmilliárd forintos program egy jármű beszerzését az akkumulátor kapacitásának függvényében 2,8-4 millió forinttal segítheti. A tíz fő alatti vállalkozások legfeljebb egy, a 10–49 fő közöttiek legfeljebb öt, az 50–249 fő közöttiek legfeljebb tíz, míg a nagyobbak legfeljebb 16 járművet szerezhetnek be.

A minap beszámoltunk arról, hogy a munkaerőpiaci aktivitás növelése, valamint a szállítmányozási és személyszállítási területen tapasztalható sofőrhiány enyhítése érdekében gépjárművezető képzési program is indult márciustól. Az 1,7 milliárd forintnyi hazai forrásból megvalósuló lehetőséggel több mint ezren szerezhetnek jogosítványt, lényegében ingyenesen. Már azt is tudni, hogy a kormány az év további részében újabb intézkedéseket jelent majd be. A cél továbbra is az, hogy Magyarország visszaálljon a növekedési pályára.