Itt a bejelentés, hogy mikor indul az M1-es, az M7-es és az M3-as autópálya bővítése

Bruttó 200 milliárd forintot fizet az állam a gyorsforgalmi utak üzemeltetéséért 2024-ben a Magyar Koncessziós Infrastruktúra-fejlesztő Zrt.-nek (MKIF). Az összeg nettósítva 156 milliárd forint, míg a tavalyi évre vonatkozó előirányzatuk bruttó 182 milliárd forint volt, a tényleges összeg pedig jó néhány milliárddal kevesebb lett. Ennek oka, mint azt Németh Tamás, az MKIF vezérigazgatója a Világgazdaságnak adott interjúban kifejti, az, hogy az állami finanszírozás mértéke a teljesítéseik függvénye. A szaktárca, az Építési és Közlekedési Minisztérium mérnökgárdája naponta ellenőrzi, hogy szerződés szerint teljesít-e a társaság.

Németh Tamás, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. vezérigazgatója. Fotó: Világgazdaság/Kallus György

Bár a 156 milliárdos összeg nem kevés, az idei évvel kapcsolatban a vezérigazgató elmondta: mindez relatív, mert míg az M5–M6-os koncesszió 172 milliárdba kerül ebben az évben, pedig az csak 386 kilométer, az MKIF 1237 kilométert tart fenn, miközben fejlesztik is a hálózatot.

Én dolgoztam az M5–M6-os megépítésénél, ezért talán joggal mondom, hogy szerettünk volna mi is olyan szerződést kötni az állammal, mint annak a projektnek a külföldi tulajdonosai. Nem sikerült, az ő megállapodásuk jobb

– mondta Németh Tamás, hozzátéve, hogy a külföldi tulajdonosok 2,6–2,8-szor többet kapnak kilométerenként, mint az MKIF.

Az idei tervekkel kapcsolatban a vezérigazgató elmondta: folytatják a tavaly megkezdett szintrehozást. Legalább akkora mértékben végeznek el munkálatokat, mint 2023-ban. Ennek látványos elemei az új aszfaltrétegek. Nagyjából harminc éve nem történt ilyen kiterjedt felújítás a hazai gyorsforgalmi úthálózaton: eddig 3,6 millió négyzetméteren cserélték a régi, tönkrement burkolatot új aszfaltra, ami az összes útszakasz 19 százaléka – hangsúlyozta Németh Tamás.

– Idén 3,9 millió négyzetmétert tervezünk, ami a teljes főpálya újabb 20 százalékát jelenti – részletezte. Közölte: a teljes szintrehozással maximum három év alatt akarnak végezni, tehát 2025-ig. De ebben az évben a nagyját szeretnék megvalósítani, mert jövőre már építeni akarnak. Megjegyezte azonban, hogy ez nem teljes naptári évet jelent, hiszen a munkálatok nagyban függnek az időjárástól. Tavaly például áprilistól decemberig tudtak dolgozni.

A munkálatok a március 15-i hosszú hétvége után indulnak – jelentette be a vezérigazgató. Elmondta:

az M1-esen nagyrészt már végeztek, de egy kis rész még maradt. A legnagyobb felújítások az M3-ast és az M7-est érintik majd, de lesz az M30-ason, M35-ösön, M70-esen, M15-ösön, lényegében mindenhol. A felújítások részletes napi bontását nyilvánosságra fogják hozni időben, tehát minden utazó tudhatja majd, mire számítson.

Elmondása szerint a teljes szintrehozás több száz milliárd forintba kerül. Ez nem csak kopórétegre megy el, hiszen tavaly 106 hidat, felüljárót is felújítottak, az idén pedig további 110-re kerül sor. Emellett a pihenőhelyeket is felújítják.

Arra a kérdésre, hogy az MKIF olcsóbban és gyorsabban hajtja ezt végre, mint az állam, Németh Tamás kifejtette: „Nem szeretem ezeket a párhuzamokat, ez a »mi lett volna, ha« kategóriája. De elképzelhetőnek tartom, hogy már csak pusztán adminisztratív okokból is nem biztos, hogy az állam ilyen ütemben és ilyen áron végezni tudna ezzel a feladattal. Mire egy közbeszerzés végbemegy, az legalább egy év. Ehhez képest mi le tudtuk rövidíteni a döntési folyamatot, mert a saját fejlesztő cégeinkkel végeztetjük el a felújításokat. Vagyis a magyar állam összességében keres azon, hogy a koncesszió hajtja végre az útfejlesztéseket.”

Jövőre már építeni fog a társaság, megkezdik az M1-es bővítését.

– Hivatalosan ennek 2025 őszéig kell nekifognunk, de már május közepén megkezdjük a projektet. A munkagépek pedig nyártól érkeznek. Látványos bővítés történik, hiszen kétszer három sáv jön létre, plusz egy úgynevezett intelligens leállósáv (ITS), amelyet akkor nyitunk ki, ha a forgalom indokolja. Vagyis a járművek akár négy sávon tudnak majd haladni. Maga a bővítés első üteme az M0-stól majdnem Győrig terjed. A pályaszerkezet rendezése is több méter mélységben történhet meg. Egy azonban biztos: a bővítés ideje alatt is fent fogjuk tartani a kétszer két sávos forgalmat – közölte Németh Tamás.

Kifejtette:

Négy év alatt, tehát 2029-ig végeznek az M1-es első ütemének bővítésével.

A következő bővítéssel nem várják meg ezt, hiszen az M7-esen már 2027-ben megkezdik a munkát. Itt Szabadbattyánig végzik el a bővítést 2×3 + ITS sávra.

Az utolsó bővítés pedig az M3-sé Gyöngyösig, ami 2031-ben veszi kezdetét és 2034-ben adják át.

Tehát durván egy tízéves fejlesztési ciklusnak nézünk elébe

– fogalmazott Németh Tamás.

Hangsúlyozta: a munkálatok alatt sem fog megbénulni az ország, hiszen a kétszer két sávot mindenhol biztosítani fogják. Ha időben lesz is átfedés az egyes beruházások között, prioritás, hogy kétszer két sávval a jelenlegi forgalom kisebb zavartatással, kellemetlenségekkel mindenhol levezethető legyen és tervezhető legyen az utazási idő is a közlekedőknek. Minden autópálya esetében vannak tilalmi időszakok, amikor nem végezhetnek munkát. Nemzeti ünnepekkor, nagy rendezvények idején eleve nem lehet dolgozni,

azt pedig önként vállalta az MKIF, hogy a nyári szünetben az M7-esen Budapest és a Balaton között felfüggeszti a kivitelezést.

Az új autópályákkal kapcsolatban Németh Tamás elmondta:

Az M200 (korábbi M81) építés – Komáromtól Sárbogárdig – 2027 és 2030 között indul.

Szintén a fejlesztések része az M8-as, Sárbogárdtól Kecskemétig tartó szakasza, amely ha elkészül, döntően befolyásolhatja az M0-s terheltségét.

Ugyanebben az időszakban elkészül az M4-es még hiányzó, Kisújszállás és Berettyóújfalu közötti része.

Illetve az M3-as is eléri az országhatárt, a pályán épül egy új Tisza-híd is.

A sávbővítések és az új építések értéke meghaladja a tízmilliárd euró beruházási költséget – közölte a vezérigazgató.

Elárulta: a legnagyobb magyar bankok közül az MBH, és reményeik szerint az OTP is részt fog vállalni a finanszírozásban. Ugyanakkor akkora volumenű hitelről van szó, hogy a nagy nemzetközi pénzintézetek és alapok megkerülése szinte lehetetlen, szükség van rájuk.

A teljes interjú a Vg.hu-n olvasható.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mirkó István)