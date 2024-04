Szerdától tovább emelkednek a hazai üzemanyagárak, a benzin nagykereskedelmi ára bruttó három forinttal emelkedik, míg a gázolajért bruttó hat forinttal fizetnek majd többet a kutak a nagykereskedőjüknek – ismertette a Holtankoljak.hu. A múlt heti árváltozás eltérően zajlott le a kutakon, melynek következtében a benzin átlagára jelenleg alacsonyabb a vártnál (641 forint/liter), így a szerdától érvényes árváltozást követően az átlagárak az alábbiak szerint alakulhatnak: 95-ös benzin: 644 forint/liter, gázolaj: 658 forint/liter.

Az elmúlt időszakban kedvezőtlen hírek érkeztek, miután féléves csúcsra ért az olajár, amely a napokban átlépte a kilencven dolláros szintet hordónként. A háttérben több ok is meghúzódik, ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt. A Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője jelezte: a drágulás jelentős részéért geopolitikai fejlemények – a közel-keleti eszkaláció és Ukrajna oroszországi olajfinomítók elleni támadásai – felelősek. Oroszország harmadik legnagyobb finomítóját is csapás érte. Arról a létesítményről van szó, amelyik az összes közül a legkorszerűbb, ráadásul 1300 kilométerre található a frontvonaltól. Az ukrán elnök elismerte, hogy az amerikai adminisztráció arra kérte országát, hogy fejezze be ezeket a cselekményeket, mert még az Egyesült Államokat is kellemetlenül érinti az áremelkedés. Főleg úgy, hogy ott belátható időn belül választások lesznek.