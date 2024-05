– Magyarország szuverenitásának növeléséhez meg kell erősíteni a magyar gazdaság kulcsterületeit, köztük a magyar élelmiszeripart is – jelentette ki Varga Mihály a Szatmári Cégcsoport új malomüzemének alapkőletételén, Karcagon. A pénzügyminiszter hangsúlyozta: a magyar gazdaság idén és jövőre is az uniós növekedési rangsor élmezőnyében lehet, ezt az Európai Bizottság előrejelzése is alátámasztja.

A tárcavezető szólt arról is, hogy a sikeres 2010-es évek után ma négy rendkívül nehéz éven vagyunk túl, a magyar gazdaság azonban helytállt, idén éves szinten 2,5 százalék körüli bővülést érhetünk el. Emlékeztetett:

a háború és a romló nemzetközi környezet ellenére a 4,7 millió munkahelyet mindvégig megőriztük, az inflációt sikeresen letörtük, a reálbéreket növekedési pályára állítottuk. Az idei feladat az egyensúly helyreállítása és a gazdasági növekedés beindítása.

Varga Mihály felhívta a figyelmet arra, hogy ma már a nemzetközi előrejelzések is optimisták Magyarországot illetően, továbbra is befektetésre ajánlja hazánkat mindhárom nagy hitelminősítő. Az Európai Bizottság legfrissebb prognózisa szerint Magyarország érheti el az idén a hetedik, 2025-ben pedig a harmadik legnagyobb gazdasági növekedést az uniós országok között.

A pénzügyminiszter arra is kitért, hogy ma az európai folyamatok már nem a nyugalom, a béke és a jólét felé, hanem a sodródás, a kiszolgáltatottság és az önfeladás felé mutatnak.

– Ebben a környezetben kell helytállnunk és szuverén országnak maradnunk – tette hozzá, kiemelve: a magyar kormány azért dolgozik, hogy a háború helyett ismét az építkezés, a fejlődés, az előrelépés legyen a meghatározó elem.

A miniszter rámutatott: a magyar élelmiszeripar fejlődését szolgálja a Szatmári Cégcsoport most elinduló 1,5 milliárd forint összértékű beruházása is, amely a kormány támogatásával valósul meg. A fejlesztés keretében több mint 2500 négyzetméteren épül új hántolóüzem és terménytároló, az emellett megépülő napelempark a vállalat biztonságos működését segíti. A megépülő új gyártókapacitás olyan speciális gabonatermékeket is képes lesz előállítani, amelyek korábban hiányoztak a termékpalettáról.