Mindenkinek hátrányokkal járnak a védővámok

Az Európai Bizottság ideiglenes büntetővámokat vezet be a Kínbából behozott elektromos autókra, ez gyakorlatilag minden szereplőnek hátrányokkal jár – szögezi le friss Facebook-bejegyzésében Joó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója, aki egyben a befektetésösztönzésért és a kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős kormánybiztos. Hangsúlyozza: az európai vásárlóknak biztosan nem szolgálja az érdekeit az új intézkedés, hiszen az az ár- és a minőség területén is gátolja a versenyt. Az európai autóiparnak sem az érdeke, főleg azoknak a német vállalatoknak nem, amelyek Kínában is gyártanak autókat.

Az európai autóipari kutatás-fejlesztési szektornak is hátrányos, hiszen a protekcionizmus ezeket a folyamatokat nem segíti, hanem hátráltatja, azaz a fejlesztésben a lemaradásunk tovább fog nőni. Az Európa és Kína közötti gazdasági kapcsolatoknak sem tesz jót, hiszen a kereskedelmi háború erősíti a blokkosodás folyamatát – vélekedik.

A bizottság megint a saját maga feje után ment, hiszen az európai autóipar „érdekében” bevezetett intézkedést pont csak a legnagyobb autóipari szereplők nem támogatják – írja.

Reméljük, hogy az intézkedés valóban átmeneti lesz. Protekcionizmus helyett az európai autóipar kutatás-fejlesztésének támogatására és az ezzel kapcsolatos szabályok enyhítésére kellene törekedni

– fogalmaz Joó István.