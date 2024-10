Belső levélben ígéri a Liberty a Dunaferr-dolgozók bérkifizetését

A törvényes határidőig, azaz október 10-ig megkapják a dunaújvárosi vasmű dolgozói a munkabérüket – ez áll abban a levélben, amelyet Rahul Yenurkar, a Liberty Dunaújváros cégcsoport vezetője a dolgozóknak írt, számol be róla a Duol.hu.

Kollégáink anyagi biztonságának biztosítása továbbra is kiemelten fontos számunkra

– olvasható a levélben, amelyben a cég gazdálkodási helyzetére is kitérnek. Azt állítják, hogy a hitellehetőségek hiánya és a fennálló piaci nehézségek ellenére azon dolgoznak, hogy novemberben újraindítsák a termelést. Jelenleg is folyamatban vannak a tárgyalások és a szükséges pénzügyi megoldások kidolgozása, hogy helyreállíthassák a működést.

Egy hete derült ki, hogy felszámolási eljárás indult a korábbi Dunaferr vagyonelemeit birtokló cég ellen, miután kérdésessé vált a vasmű jövője is. A történet nagyon hasonlít arra, ami a Liberty Steel csehországi gyárában történt. Ott a cég pár hónap alatt farolt ki teljesen az üzem átalakításának terveiből, mígnem júniusban bejelentette, hogy eladná a gyárat.

Hogy a helyzet mennyire súlyos a vasműben, az július elején lett világos a nyilvánosság számára, amikor több napot késett a júniusi bérekkel a cég, ami aztán megismétlődött augusztus elején is. A munkavállalók érthetően dühösek voltak a vállalatvezetésre, de nemcsak mert csúszott a bérekkel, hanem mert a korábbi ígéretekkel ellentétben egyáltalán nem látták biztosítottnak a gyár működését, emiatt több tiltakozó megmozdulásra is sor került a vasmű területén. Azóta olyannyira nem javult a helyzet, hogy több ezer munkavállaló még mindig állásidőn van, azaz lényegében nem folytatnak semmilyen munkát.

A Dunaferr válsága azért is súlyos, mert a térség egyik legnagyobb munkáltatója, ha leáll a termelés, több ezer család megélhetése kerül veszélybe. A kialakult helyzetben kétségtelenül szerepet játszik, amire a cég is rendszeresen hivatkozik, miszerint az acélipar válságát éli Európában, ugyanakkor a képhez hozzátartozik az is, hogy a Liberty sem mutatott túl nagy hajlandóságot, hogy a vállalásait teljesítse.

A kormány kész beavatkozni

Mivel nagyon nehéz megjósolni, hogy teljesíteni tudja-e a bérek kifizetését a vállalat, könnyen megtörténhet az, ami korábban, azaz a kormánynak kell valamilyen megoldást találna a kialakult problémára. A Nemzetgazdasági Minisztérium a felszámolási eljárás megindításának hírére összehívott háttérbeszélgetésen konkrétumot nem mondott, de azt igen, hogy több forgatókönyve van a helyzet megoldására.

A teljes cikk itt olvasható.