Ismét pályázhatnak egymillió forintos támogatásra a vidéki éttermek

– Újra megjelentette a kormány a vidéki kis- és közepes vendéglátóipari vállalkozások versenyképességének növelését célzó támogatási programjának egész évben nyitva tartó, vidéki éttermeknek szóló felhívását. Ez a kör a program májusi indulásakor elsőként pályázhatott az üzletenként lehívható egymillió forint értékű támogatásra. A szakmai szervezetek és a piaci szereplők visszajelzései alapján ugyanakkor a munkahelyteremtés és a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében jelentős volt az igény a felhívás ismételt megnyitására. Azok az üzemeltetők, amelyek a korábbi kiírásban nem adtak be kérelmet, most december 4-ig pályázhatnak – közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).

A gazdaság új fellendülésének egyik legfontosabb hajtóereje a turizmus. Az ágazat gazdasági jelentőségét jól mutatja, hogy nemzetgazdasági hozzájárulása több mint 12 százalék, valamint hogy a központi költségvetés bevételeinek is több mint tíz százalékát a turizmushoz kapcsolódó fogyasztás és foglalkoztatás eredményezi.

Az ágazati támogatási program az MTÜ javaslatára idén májusban indult a vidéki szolgáltatókat érintő relatív versenyhátrány mérséklésére. Ennek keretében korszerű konyhatechnológiai és a mindennapi működéshez szükséges kisebb eszközök, készletek beszerzésére pályázhatnak a vállalkozások. Emellett az elnyert támogatásokat felhasználhatják energiahatékony és gazdaságos üzemelést támogató fejlesztésekhez vagy akár nagyobb beruházásokhoz is. Az üzletenként igényelhető egymillió forintos forrással a szolgáltatók így technológiai lehetőségeiket fejleszthetik, és modernizálhatják szolgáltatásaikat is.

– A vendéglátóipar jellemzője, hogy folyamatos beruházásokat igényel. Az energiahatékonysági projektek nemcsak a költségek csökkentésében, hanem a környezettudatosság növelésében is fontos szerepet játszanak, amely ma már alapvető elvárás a vendégek részéről is. A szolgáltatások eszközbeszerzések által javuló színvonala és az üzemeltetési hatékonyság növelése pedig a hosszú távú gazdasági stabilitást segíti. A program továbbá hozzájárul a foglalkoztatás növeléséhez, a meglévő munkahelyek megőrzéséhez is. Mindezek miatt is érkezhetett az MTÜ-höz a vendéglátószektorból, azon belül is az éttermi szolgáltatóktól nagyszámú kérés a felhívás újbóli kiírására – emelte ki Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója.

A mintegy hat hónapja futó programban több ütemben hívhattak le támogatást a különböző üzlettípusok. Így az első körben pályázó egész évben nyitva tartó vidéki éttermeket követően a cukrászdák, a zenés-táncos szórakozóhelyek, az alkalmi vendéglátó üzletek, a kávéházak és az alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhelyek adhatták be igényeiket.

Jelenleg az éttermek mellett a büfék pályázhatnak, míg a program további szakaszaiban az italüzletek és bárok adhatják be majd igényeiket.

Az ágazati támogatási program most meghirdetett ütemében december 4-ig kérvényezhetik a támogatást azok az egész évben nyitva tartó vidéki éttermek, amelyek a program májusi felhívásakor nem pályáztak. A részvétel minimális adminisztrációt igényel, amiben ügyfélszolgálat is segíti a pályázókat.