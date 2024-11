Több településen is leállítják a vízmérők cseréjét

Néhány hete új vízórákat szereltek fel Érden, ami után több helyen is hirtelen megugrott a vízfogyasztás az új órák állása szerint – írja az Infostart, amely beszámol arról is, hogy volt, aki arról számolt be, hogy a vízóracserét követően havi 8 köbméterrel ugrott meg a mért fogyasztása.