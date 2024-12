Ipari léptékben folyik az orosz olaj átfejtése az Égei-tengeren

– Görögország partjainál havi egymillió hordó orosz olaj válik nem orosz olajjá – hívta fel a figyelmet a fejleményekre közösségi oldalán Hortay Olivér. A Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője jelezte: egy friss jelentés szerint az orosz olaj ipari léptékű átfejtése zajlik az Égei-tengeren és a hatóságok nem igazán tudnak mit kezdeni a helyzettel. Ha a görög haditengerészet valahol megjelenik, a szereplők egyszerűen alternatív helyszínen folytatják tevékenységüket. A szakértő szerint a gyakorlat újfent rámutat, hogyha egy termék esetében az eladó és a vevő is motivált a cserében, akkor az embargó hatástalan. – Legyenek bármilyen széleskörűek és szigorúak a szankciók, a felek megtalálják a módját, hogy megkerüljék a korlátokat – emelte ki.

A szankciók ellenére is piacra talál az orosz olaj (Fotó: Shutterstock)

Nem ez az egyetlen eset, hogy a szankciók hatástalannak bizonyulnak. A Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy mióta az Európai Unió szankcionálta az orosz cseppfolyósított földgázt (LNG), többet vásárol, mint korábban. Az embargó ugyanis az Európai Unióba irányuló orosz LNG-re nem, csak a tagállamokból továbbértékesítésre szánt szállítmányokra vonatkozik. Így viszont amit a tagállamok nem adnak tovább, az a mennyiség is az unióban marad. Nemrégiben Belgium felvette, hogy uniós nyomkövetési rendszert kellene bevezetni. Az ország kikötőiben ugyanis megduplázódtak az LNG-szállítmányok. A távirati iroda korábbi tudósítása szerint szeptemberben Hollandia energiaügyi minisztere is arról számolt be, hogy nyár óta kétszer több orosz LNG-t szállító hajó köt ki Rotterdamban, ami véleménye szerint „aggasztó és nem kívánatos fejlemény”. Franciaország és kilenc másik tagország levélben is kérte az Európai Bizottságot, hogy tegyen javaslatot annak érdekében, hogy szigorodjon a tároló vállalatok és a szállítással foglalkozó cégek jelentéstételi kötelezettsége.

Árnyékflotta biztosítja az orosz olaj és gáz szállítását

Az oroszok a 14. szankciós csomag nyári elfogadása előtt egyébként ugyanazt kezdték eljátszani a cseppfolyósított gázzal, amit korábban az olajjal. Árnyékflotta építésébe kezdtek, és új biztosítókat alapítottak. Azaz megteremtették a szállítmányok átirányításának lehetőségét.

Az Európai Parlament a minap állásfoglalást tett közzé, melyben célzottabb uniós szankciókat követel az orosz árnyékflotta ellen, amely a testület szerint kulcsfontosságú pénzügyi forrást biztosít Moszkvának az ukrajnai háborúhoz. Azt szorgalmazzák, hogy az intézkedések érintsenek

minden egyes hajót,

valamint azok tulajdonosait,

üzemeltetőit,

vezetőit,

számláit,

bankjait és

biztosítótársaságait.

Követelik továbbá az uniós vizeken ismert biztosítás nélküli hajók rendszeres szankcionálását. A képviselők ezenkívül arra kérik az uniót és tagállamait, hogy tiltsák be az orosz fosszilis tüzelőanyagok, köztük az LNG behozatalát.