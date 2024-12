Vita a 2025-ös költségvetésről, meghosszabbodik a kamatstop, Varga Mihály lesz a jegybank új elnöke

Megkezdődött az Országgyűlésben a 2025-ös költségvetés általános vitája, amelynek expozéját Varga Mihály pénzügyminiszter tartotta. A tárcavezetőt jó eséllyel utoljára látjuk, hogy részt vesz a büdzsé vitájában, Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn nem sok kétséget hagyott afelől, hogy ki lesz Matolcsy György utódja a jegybank élén. A költségvetés összefoglalója itt érhető el. A vita második napja itt olvasható.

Eldőlt a héten ez is: Varga Mihály lesz a következő jegybankelnök (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Megszületett a bérmegállapodás

A kormány teljesítette a 21 pontból álló Új gazdaságpolitikai akcióterv első pontját. A minimálbér és a garantált bérminimum tekintetében is átfogó hároméves bérmegállapodás jött létre. A kormány kilenc százalékkal emeli a jövő évi minimálbért, és hét százalékkal a garantált bárminimumot. A cél, hogy dinamikus béremelésekkel 2028-ra négyszázezer forint legyen a minimálbér.

A legkisebb keresetek emelkedésének biztosítása érdekében a kormány segíteni próbálja majd a vállalkozásokat. Megkönnyítik a megnőtt szociális hozzájárulási adó kifizetését, valamint anyagilag is támogatják a kis- és középvállalkozások fejlődését. A gazdasági tervek sikeres megvalósításához fontos a termelékenység és a hatékonyság javítása.

A héten megszületett bérmegállapodással a kormány hatást tud kifejteni nemcsak a minimálbérre, tehát a legkisebb keresetűek jövedelmének emelkedésére, hanem az afölötti bérekre is – mondta Orbán Viktor pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Kiderült, mekkora fizetést ad a szegedi BYD gyár – kitört a munkavállalási láz

Még a kecskeméti Mercedesnél is jobban fizet majd a szegedi BYD. Míg a német prémiumgyártó hazai üzemében átlagosan 1600 eurót lehet keresni, a kínai cég 1800-2000 eurót fizet majd havonta – írja az index. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint így a jövőre megnyíló üzem nemcsak a régió infrastruktúráját fogja javítani, hanem a béreket is felfelé húzza majd. Most még a szegedi fiatalok közül sokan Budapesten, a Dunántúlon vagy külföldön kénytelenek munkát vállalni, mert – ahogy többen is elmondták – a Dél-Alföldön nem kapnak megfelelő ajánlatokat. A cég szegedi beruházásának már a híre is felpezsdítette a munkaerőpiacot.

A kínai gyár gőzerővel épül, és néhány hete a cég személyzeti osztálya már megkezdte a munkaerő-felvételt is, a tervek szerint 2025 végén már legurulnak az első kész autók is a gyártósorról. Nyelvtanulási láz is indult, Szegeden összesen 430 diák kezdett kínaiul tanulni.

Jó hír több százezer jelzáloghitelesnek

Időt nyert mintegy háromszázezer jelzáloghitel-adós azzal, hogy a kormány jövő június végéig meghosszabbította a csaknem három éve érvényben lévő kamatstopot. Az érintett ügyfelek az intézkedés nyomán akár tíz–harminc százalékkal is alacsonyabb törlesztőrészletet fizethetnek egy piaci hitelhez képest. A kamatstop 2022. januári bevezetésével a kormány azt kívánta megakadályozni, hogy a változó kamatozású forint-jelzáloghitellel rendelkező ügyfelek törlesztési terhei megugorjanak az ezeknél a kölcsönöknél meghatározó referencia-kamatlábak emelkedése miatt. Később – 2022 novemberétől – a rendelet hatályát az ötéves kamatperiódusú lakossági jelzáloghitelekre is kiterjesztették.

Orbán Viktor bejelentette Matolcsy György utódját: ő lesz a Magyar Nemzeti Bank új elnöke

Orbán Viktor hősnek nevezte Matolcsy Györgyöt és sajnálatát fejezete ki, hogy nem maradhat a Magyar Nemzeti Bank élén. Döntött az utódjáról, aki el is fogadta a felkérést. A Magyar Nemzeti Bank új elnöke Varga Mihály lesz, aki jelenleg pénzügyminiszter a kormányban. Ezért kormányátalakítás is jön, ennek részletei decemberben derülnek ki.

A Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők teljesen eltérően látják, mit hozhat Varga Mihály kinevezése márciustól a jegybankban. Míg van, aki szerint szakíthat a mostani vezetés túlzott óvatosságával, mások már nem gondolják, hogy éles váltás jönne.

Újabb részleteket közölt a munkáshitelről a kormány

A munkáshitel egy kiemelt támogatás dolgozó fiatalok számára. A 17–25 év közötti dolgozó fiatalok akár négymillió forintot költhetnek el szabadon, kamatmentesen önálló életük elindítására. Nagyjából háromszázezer fiatal élhet a következő két évben ezzel a lehetőséggel. A kormány pénteken a hivatalos oldalán tette közzé a pontos részleteket a konstrukcióval kapcsolatban. Fontos kitétel, hogy aki diákhitelre jogosult, nem igényelheti a munkáshitelt.