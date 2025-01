Megduplázza a családi adókedvezményt a kormány, sok pénzt mozgósít a Demján Sándor-program

Január 1-jétől Lengyelország vette át az Európai Unió soros elnöki tisztségét Magyarországtól. A féléves magyar elnökségi ciklus prioritásai között szerepelt többek között az EU gazdasági versenyképességének növelése, az új európai védelempolitika megerősítése és egy gazdaközpontú uniós agrárpolitika kialakítása. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány hétfőn megjelent elemzése szerint a hat hónapos időszak kedvezően zárult, a legfontosabb szakpolitikai területek mindegyikén sikerült eredményeket elérni.

Érezhetően megnőtt a forgalom a schengeni határnyitás után (Fotó: AFP)

Schengen: máris itt az eredménye a bővítésnek – elárasztották a románok a dél-magyarországi várost

Már az ünnepek alatt is nagyjából húsz százalékkal emelkedett a Romániából érkezett vendégek száma a tavalyi év hasonló időszakához képest, de elseje után ez még további húsz százalékkal nőtt – mondta a Makói Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) igazgatója, Gergely Gábor a Délmagyarországnak. Már 2024. november vége óta készültek, dolgozói létszámmal, a fogyóeszközök feltöltésével és a román piacot megcélzó marketinggel is. Sőt, Gergely Gábor a Szerbiában élőknek is azt javasolja, hogy Röszke helyett Románián keresztül vegyék az irányt a Hagymatikum felé.

Olyannyira nem igaz, hogy nem jönnek uniós pénzek, hogy már négyezermilliárdot elköltött a kormány

Valamiért a magyar nyilvánosságban az terjedt el, hogy Magyarországra nem érkeznek az uniós források, csakhogy ez a számok alapján biztosan nem igaz, amit az Európai Bizottság adatsora is megerősít. A 2021–2027-es programozási ciklusban eddig közel 4 ezer milliárd forint sorsáról döntött a kormány, miközben 2 ezer milliárd forintot már ki is fizetett a projektgazdáknak. Bár nagyon messze a ciklus vége, jelenleg hazánk 11. helyen áll forráslehívás terén a tagállamok között, és olyan országokat is megelőz, mint Lengyelország Szlovákia, vagy Románia.

Az EU évek óta csuklóztatja Magyarországot, noha számtalan feltételt teljesített a magyar kormány, újabbnál újabb eljárásokat indított vele szemben. Ennek ellenére sikerült 2023 decemberében 12 milliárd eurót, a kohéziós források 55 százalékét felszabadítani. Erre az összegre mondta azt Orbán Viktor miniszterelnök, hogy elegendő két évre.

Megduplázza a családi adókedvezményt a kormány

Bevezetése óta 4400 milliárd forint családi adókedvezményt vettek igénybe, akik gyermeket és munkát is vállalnak – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kocsis Máté.

A Fidesz frakcióvezetője közölte: a kedvezmény mértékét a kormány két lépésben megduplázza

Ma egy gyermek után tízezer, kettő után húszezer, három után 99 ezer forint családi adókedvezmény jár. Idén július 1-jétől

egy gyermek esetében 15 ezer forintra,

két gyermek esetén harmincezer forintra,

három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 49 500 forintra emelkedik az adókedvezmény összege.

Ezt követően 2026. január 1-jétől

egy gyermek esetében húszezer forintra,

két gyermeknél negyvenezer forintra,

három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 66 ezer forintra növekszik az adókedvezmény mértéke.

A szülők továbbra is megoszthatják egymás között a családi adókedvezményt, így a lehető legnagyobb mértékű engedményben részesülhetnek.

Turizmus: jönnek a spanyolok, a Madrid–Budapest útvonal a legnépszerűbb

A legtöbb külföldi szeptemberben repült Magyarországra, és az ide látogatók átlagosan négy napot töltöttek itt egy friss kutatás szerint. Az is kiderült, a spanyolok szívesen utaznak hazánkba, ahogy a skandináv országokból is egyre többen érkeznek. Az utazók a szeptembert kedvelik legjobban és jellemzően négy napot töltenek itt.

Sok pénzt mozgósít a Demján Sándor-program

Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára a Facebookon közzétett videóban elmondta: 2025 a vállalkozások éve lesz – írja a Világgazdaság.

Az államtitkár kiemelte: Magyarországon kilencszázezer vállalkozás működik, ezeknél a cégeknél közel hárommillióan dolgoznak, úgyhogy nem csak cégekről, családokról is szó van. Úgy fogalmazott:

A Demján Sándor-program 8+1 pontja azt célozza meg, hogyan tudunk 1400 milliárdnyi forrást eljuttatni a cégekhez, hogyan tud megmozdulni a gazdaság, és hogy tudunk elérni három százaléknál nagyobb gazdasági növekedést 2025-ben.

Kiemelte: az előregisztrációk száma alapján nagyon nagy az érdeklődés. Minden információt a www.dsprogram.hu vagy a www.vali.hu oldalon találják az érdeklődők.

Hiánypótló a kormány munkáshitele

Nagy az érdeklődés a munkáshitel iránt, már hét hazai pénzintézetnél igényelhetik a dolgozó fiatalok kedvező feltételekkel a konstrukciót. Érdemes alaposan körülnézni, jelentős különbségek lehetnek ugyanis az egyes bankok ajánlatai között.