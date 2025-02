Kiderült, hogyan teljesített a magyar ipar decemberben

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján 2024 decemberében az előző év azonos időszakához képest 5,3 százalékkal, a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján a megelőző hónaphoz viszonyítva 1,8 százalékkal csökkent az ipari termelés volumene.

„2024-ben az ipar teljesítménye összességében 4 százalékkal mérséklődött 2023-hoz képest. A hazai ipar teljesítményét továbbra is a német gazdaság válsága, így a gyenge külső kereslet húzza vissza. Az Európai Unió versenyképességi problémáktól szenved, Németország két éve tartó recesszióval, politikai és gazdasági instabilitással küzd. A német gazdaság jelen pillanatban maga alá teperte a magyar gazdaságot, ez a beszállító láncokon keresztül a beruházásokban, az exportban és az ipar teljesítményében is érezteti hatását. Magyarországon a modern gyárak, a kapacitások rendelkezésre állnak, viszont a külpiacok válsága miatt alacsonyabb kihasználtsággal termelnek” – írja közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium, a KSH legfrissebb ipari termelési adatai kapcsán.

Azonban a belső kereslet helyreállásának köszönhetően már mutatkoznak biztató jelek a hazai iparban, tavaly decemberben a számítógép, elektronikai, optikai termék, illetve az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása is nőtt.

A magyar gazdaság fordulóponthoz érkezett: a belgazdaság helyreáll, a középosztály erősödik, a családok bizalma pedig fokozatosan javul. Több mint egy éve nő a reálbér, bővül a fogyasztás, 2024-ben rekordévet zárt a hazai turizmus, kimagasló a foglalkoztatottság, élénkül az új- és a használtautó-piac, a lakástranzakciók száma dinamikus növekszik, továbbá a lakossági hitelezés is fellendülőben van.

A kormány azon dolgozik, hogy a magyar kkv-k hatékonyabbá, versenyképessebbé váljanak. Ezt támogatja a 21 intézkedésből álló új Gazdaságpolitikai akcióterv részeként megvalósuló Demján Sándor-program, amely most kezdi kifejteni hatását. A kormány a programban 1400 milliárd forintnyi forrással támogatja a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését, ezáltal erősítve a magyarországi ipart is. A vállalkozások esetében a hitelezés helyreállítása kulcskérdés, a hazai kkv-k érdekében fel kell gyorsítani a fordulatot. A kormány ezt még könnyebben elérhető kamatmentes hitelekkel és a Széchenyi-kártya-programmal segíti. Utóbbi a Kavosz Zrt. és a kereskedelmi bankok erőfeszítéseinek köszönhetően még kedvezményesebben, háromszázalékos kamat mellett lesz elérhető. A magyarországi ipar számára új lendületet a külső piacok helyreállása, illetve az olyan közeljövőben megvalósuló gigaberuházások adhatnak, mint a CATL, a BYD, a BMW, a SEMCORP, vagy az EcoPro, melyek a gazdaság növekedésében is kulcsszerepet játszhatnak – jelezte a tárca.