Szúrja Brüsszel szemét a Szegeden épülő BYD-gyár

Úgy tűnik, szúrja az Európai Bizottság szemét a Szegeden épülő BYD gyár – erről cikkezett a Financial Times, melynek írását a Világgazdaság ismertette. Brüsszel azt vizsgálja, hogy Kína „tisztességtelen támogatást” nyújtott-e a beruházáshoz.

Az információt két, a ügyre rálátó forrás is megerősítette. A portál felhívta a figyelmet arra, hogy ha a brüsszeli lépés hivatalossá válik, az az egész Európai Unió és Kína között fennálló kereskedelmi konfliktust is tovább mélyíti.

Talán nem kell különösebben hangsúlyozni, hogy a brüsszeli lépés – ha hivatalossá válik – nem csupán Magyarországgal szemben ellenséges, hanem tovább mélyíti az Európai Unió és Kína között fennálló kereskedelmi konfliktust.

Annyi bizonyos, hogy az Európai Bizottság, azt nem fogja tudni megakadályozni, hogy a szegedi BYD gyár megépüljön és megkezdje a termelést: ez a tervek szerint 2025 második felében bekövetkezik.

Azonban Brüsszel arra képes lehet – erre a Financial Times fel is hívta a figyelmet –, hogy ha úgy találja, a kínai vállalat tisztességtelen állami támogatásban részesült, akkor akár az értékesítésre vonatkozó szankciót is alkalmazhat, pénzbírságot szabhat ki, vagy a kapott támogatás visszafizetésére is kötelezhet.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még 2023 végén jelentette be, hogy Szegeden építi meg első európai üzemét a világ legnagyobb elektromos autógyártójának számító, kínai BYD. Akkor azt mondta, hogy ez a magyar gazdaságtörténet egyik legjelentősebb beruházása lesz, amelynek nyomán több ezer új munkahely jön létre.

