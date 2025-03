Csökkentek az albérletárak a fővárosban

Stagnáltak a bérleti díjak februárban, Budapesten pedig minimálisan csökkentek januárhoz képest, miközben a kínálat éves összevetésben 26 százalékkal bővült, és március közepén már 17,8 ezer kiadó lakásból válogathatnak a bérlők – ez derül ki a KSH–ingatlan.com legfrissebb lakbérindexéből. Februárban országosan csupán 0,2 százalékkal nőttek a bérleti díjak januárhoz képest, ami stagnálásnak felel meg. Budapesten pedig 0,4 százalékos csökkenés következett be egy hónap alatt. Ezzel szemben januárban még országosan és a fővárosban is 2-2 százalékos volt az előző hónaphoz mért drágulás. Az inflációval korrigált országos és budapesti reállakbérindexek 0,5–1,1 százalékkal csökkentek havi szinten, ami a keresetek növekedése miatt egyben azt is jelenti, hogy a fizetések kisebb részét kell albérletre költenie a bérlőknek.

Középtávon is fékeződhet a bérleti díjak emelkedése

– A szerény mértékű budapesti bérletidíj-csökkenés elsősorban a drágább budai kerületeknek köszönhető, ugyanis az olcsóbb lokációknak számító pesti külső kerületekben tovább emelkedtek a bérleti díjak. Az, hogy a bérleti díjak tulajdonképpen változatlanok maradtak, a fővárosban pedig mérséklődtek, köszönhető a kínálat számottevő bővülésének is. Ráadásul, mivel a lakáspiac eladói oldalán egyre aktívabbak a befektetők, ezért ez előrevetíti az albérletkínálat további bővülését, ami fékezőleg hathat a bérleti díjak emelkedésére középtávon is – értékelte a helyzetet Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A szakértő hozzátette, hogy a februári stagnálás az albérletárakban azért is jelzésértékű, mert ez a főiskolai-egyetemi keresztféléves képzések indulása miatt viszonylag intenzív időszaknak számít a kereslet szempontjából.

Az elmúlt tíz évben szinte minden februárban 1-2 százalékos drágulás történt az albérletpiacon januárhoz képest, idén viszont csak stagnáltak a bérleti díjak

– tette hozzá a szakember.

Hogyan indult a március?

Az Ingatlan.com adatai szerint a fővárosban kiadásra kínált lakóingatlanok átlagos bérleti díja március elején 250 ezer forintot tett ki, ami megegyezik az egy évvel korábbival. A bérlőjelöltek a fővárosban majdnem 11 ezer lakásból választhatnak, ami 21 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi kínálatot. A XIII. kerületben található a legtöbb kiadó lakás, közel 1500 ingatlan vár bérlőre, ami 50 százalékos növekedést jelent a tavaly március elején látott kínálathoz képest. A kerületben az átlagos bérleti díj pedig a 250 ezres szinten maradt.

A legerősebb albérletpiaccal rendelkező vármegyeszékhelyek közül Debrecenben 116 százalékkal nőtt a kínálat egy év leforgása alatt. Az erős kereslet miatt azonban az átlagos bérleti díjak 15 százalékkal 230 ezer forintra nőttek.

Szegeden a kínálat nyolcszázalékos bővülését a bérleti díjak 16 százalékos emelkedése kísérte, így március elején 160 ezer forintnál járt az átlagos lakbér. A győri albérletpiacon 31 százalékkal több kiadó lakás jelent meg a piacon, a bérleti díj 190 ezer forint jelenleg, ami visszafogott, hatszázalékos drágulást takar – derül ki a közlésből.